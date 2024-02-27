Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Esra Erol’da eşini kılları yüzünden terk ettiğini açıklamıştı! Türkiye’nin gündemine oturan olayda eşler yüzleşti!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 22:39 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 22:39

Esra Erol’da eşini kılları yüzünden terk ettiğini açıklamıştı! Türkiye’nin gündemine oturan olayda eşler yüzleşti!

ATV'nin beğeniyle takip edilen programları arasında yer alan ve reytingleri altüst eden 'Esra Erol'da', bu hafta yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programa Sevil Albahan katıldı. Sevil Albahan hikayesi bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. İki çocuk annesi Sevil Albahan, 13 yıllık kocası Ramazan Albahan'ın yüzünde kılları olduğu için kendisini beğenmediğini açıklayarak boşanmak istediğini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde anlattıklarıyla gündeme bomba gibi düşen Sevil Albahan, bugün 13 yıllık eşi Ramazan Albahan'la yüzleşti. İşte Esra Erol'da programına damga vuran o anlar!

Esra Erol’da eşini kılları yüzünden terk ettiğini açıklamıştı! Türkiye’nin gündemine oturan olayda eşler yüzleşti!

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da bu hafta da izleyicilerin beğenisini kazandı.

Esra Erol’da eşini kılları yüzünden terk ettiğini açıklamıştı! Türkiye’nin gündemine oturan olayda eşler yüzleşti!

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURDU

Programda bugün ilginç anlar yaşandı. Sevil Albahan, 23 Şubat tarihinde programa katıldı ve anlattıklarıyla bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Esra Erol’da eşini kılları yüzünden terk ettiğini açıklamıştı! Türkiye’nin gündemine oturan olayda eşler yüzleşti!

YÜZÜNDE KILLARI OLDUĞU İÇİN BEĞENMİYOR!

Sevil Albahan, 13 yıllık kocası Ramazan Albahan'ın yüzünde kılları olduğu için kendisini beğenmediğini belirtti.

Esra Erol’da eşini kılları yüzünden terk ettiğini açıklamıştı! Türkiye’nin gündemine oturan olayda eşler yüzleşti!

"VARİL, FIÇI, KILLI…"

Anne Sevil, kocasından boşanmak için programa geldiğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Sevil, "Kocam bana, "Varil, fıçı, kıllı ve şişman derdi" dedi.

Esra Erol'da eşini kılları yüzünden terk ettiğini açıklamıştı! Türkiye'nin gündemine oturan olayda eşler yüzleşti!

Esra Erol’da eşini kılları yüzünden terk ettiğini açıklamıştı! Türkiye’nin gündemine oturan olayda eşler yüzleşti!

"HEP KADINLIĞIMLA VURULDUM"

Sevil Albahan yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatarak, "Üzülmekten yoruldum Esra hanım. Çocuklarım için çok savaştım. Gücüm artık bitti. Kendim savaşarak geldim buraya. Çok ezildim. Annem var ama ayakları yok. Arkamda duran kimse yok. Ben hep kadınlığımla vuruldum. Şişmansın dediler" diye konuştu.

SON DAKİKA