Esra Erol’da eşini kılları yüzünden terk ettiğini açıklamıştı! Türkiye’nin gündemine oturan olayda eşler yüzleşti!

"HEP KADINLIĞIMLA VURULDUM"

Sevil Albahan yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatarak, "Üzülmekten yoruldum Esra hanım. Çocuklarım için çok savaştım. Gücüm artık bitti. Kendim savaşarak geldim buraya. Çok ezildim. Annem var ama ayakları yok. Arkamda duran kimse yok. Ben hep kadınlığımla vuruldum. Şişmansın dediler" diye konuştu.