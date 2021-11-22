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Haberler Galeri Esra Erol’da inanılmaz itiraf! Esra Erol canlı yayınında karısından şiddet gördüğünü açıkladı!
Giriş Tarihi: 22.11.2021 18:59 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 19:01

Esra Erol’da inanılmaz itiraf! Esra Erol canlı yayınında karısından şiddet gördüğünü açıkladı!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından biri olan Esra Erol'da bugün Gülay Pazarlı ve onun iddiaları yer aldı. Geçtiğimiz gün programa katılarak 29 yıllık eşi Fehmi Bey'in kendisini Şengül Hanım ile aldattığını açıkladı. Ayrıca Pazarlı, Şengül Hanım'ın da 3 aylık hamile olduğunu ve Fehmi Bey'le birlikte yaşadığını belirtti. Çift, bugün Esra Erol canlı yayınında karşı karşıya geldi. Fehmi Bey, Gülay Hanım'In bu iddialarının hayal ürünü olduğunu ve 29 yıldır hiç susmadığını belirtti. Ayrıca Fehmi Bey, karısından şiddet gördüğünü de sözlerine ekledi. İşte ayrıntılar!

Esra Erol’da inanılmaz itiraf! Esra Erol canlı yayınında karısından şiddet gördüğünü açıkladı!

ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'da bugün Gülay Pazarlı ve Fehmi Bey karşı karşıya geldi.

Esra Erol’da inanılmaz itiraf! Esra Erol canlı yayınında karısından şiddet gördüğünü açıkladı!

Gülay Pazarlı'nın iddiaları programa adeta damga vurdu.

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Esra Erol’da inanılmaz itiraf! Esra Erol canlı yayınında karısından şiddet gördüğünü açıkladı!

Geçtiğimiz gün programa katılarak 29 yıllık eşi Fehmi Bey'in kendisini Şengül Hanım ile aldattığını açıkladı.

Esra Erol’da inanılmaz itiraf! Esra Erol canlı yayınında karısından şiddet gördüğünü açıkladı!

Ayrıca Pazarlı, Şengül Hanım'ın da 3 aylık hamile olduğunu ve Fehmi Bey'le birlikte yaşadığını belirtti.

Esra Erol'da inanılmaz itiraf: 29 yıldır karım hiç susmadı! | Video

Esra Erol’da inanılmaz itiraf! Esra Erol canlı yayınında karısından şiddet gördüğünü açıkladı!

29 yıllık eşi Fehmi Bey'in kendisini aldattığını açıklayan Gülay Hanım, Esra Erol canlı yayınında eşiyle yüzleşti.

Esra Erol'da inanılmaz itiraf! Esra Erol canlı yayınında karısından şiddet gördüğünü açıkladı! | Video

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