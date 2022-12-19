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Haberler Galeri Esra Erol’da inanılmaz olay! 1 milyona yakın parayı kriptoda batırıp kaçtı!
Giriş Tarihi: 19.12.2022 22:46 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 22:47

Esra Erol’da inanılmaz olay! 1 milyona yakın parayı kriptoda batırıp kaçtı!

ATV'nin sevilen ve reytingleri altüst eden programı Esra Erol'da, bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 'Esra Erol'da' programına Çanakkale'den katılan 22 yaşındaki İrem Doğan, ünlü sunucunun kapısını çaldı. İrem Doğan'ın annesi Yeliz Doğan, ev ve araba parası olan ve yaklaşık 1 milyon liraya yakın parayı kripto paraya yatırdı. Bütün parayı yatıran anne ise temmuz ayında ortadan kayboldu. Esra Erol'a katılan İrem Doğan, 'hem annemi aramak istiyorum, hem de anneme hesap sormak istiyorum' dedi. İşte programda yaşananlar!

Esra Erol’da inanılmaz olay! 1 milyona yakın parayı kriptoda batırıp kaçtı!

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarında Esra Erol'da bugün yine farklı ve bir o kadar da ilginç bir olay yaşandı.

Esra Erol’da inanılmaz olay! 1 milyona yakın parayı kriptoda batırıp kaçtı!

Esra Erol'da programına katılan 22 yaşındaki İrem Doğan, ünlü sunucudan yardım istedi.

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Esra Erol’da inanılmaz olay! 1 milyona yakın parayı kriptoda batırıp kaçtı!

İrem Doğan annesinin ortadan kaybolduğunu belirtti.

Esra Erol’da inanılmaz olay! 1 milyona yakın parayı kriptoda batırıp kaçtı!

"1 MİLYON LİRAYA YAKIN PARAYI KRİPTOYA YATIRIP ORTADAN KAYBOLDU"

İrem Doğan'ın annesi ev ve araba parası olan ve yaklaşık 1 milyon liraya yakın parayı kripto paraya yatırdı. Bütün parayı yatıran anne ise temmuz ayında ortadan kayboldu.

Esra Erol'da inanılmaz olay! 1 milyona yakın parayı kriptoda batırıp kaçtı! | Video

Esra Erol’da inanılmaz olay! 1 milyona yakın parayı kriptoda batırıp kaçtı!

"HESAP SORMAK İSTİYORUM"

Esra Erol'a katılan İrem Doğan, 'hem annemi aramak istiyorum, hem de anneme hesap sormak istiyorum' dedi.

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