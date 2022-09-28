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Haberler Galeri Esra Erol’da inanılmaz olay! Esra Erol canlı yayınında bebeklerini kullanarak sosyal medyadan para kazandıklarını itiraf ettiler!
Giriş Tarihi: 28.09.2022 20:01 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 20:01

Esra Erol’da inanılmaz olay! Esra Erol canlı yayınında bebeklerini kullanarak sosyal medyadan para kazandıklarını itiraf ettiler!

ATV'nin sevilen ve ilgiyle takip edilen 'Esra Erol'da' programında geçtiğimiz gün engelli Fatma'nın konusu ele alındı. Geçtiğimiz yıl da Esra Erol'a katılan ve yardım isteyen Fatma, yeniden stüdyoya geldi ve ünlü sunucudan yardım istedi. Eşinin kendisini aldattığını ve sevgilisinin hamile olduğunu ileri süren Fatma, bugün yepyeni ve bir o kadar da iddiayla ünlü sunucunun karşısına çıktı. Canlı yayında gerçekleşen büyük yüzleşmede çiftin, bebeklerini kullanarak sosyal medyadan para kazandıkları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!

Esra Erol’da inanılmaz olay! Esra Erol canlı yayınında bebeklerini kullanarak sosyal medyadan para kazandıklarını itiraf ettiler!

ATV'nin reyting rekorları kıran programı Esra Erol'da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Esra Erol’da inanılmaz olay! Esra Erol canlı yayınında bebeklerini kullanarak sosyal medyadan para kazandıklarını itiraf ettiler!

Geçen sene Esra Erol'un programına katılan engelli Fatma'nın yaşadıklarını tüm Türkiye konuşmuştu.

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Esra Erol’da inanılmaz olay! Esra Erol canlı yayınında bebeklerini kullanarak sosyal medyadan para kazandıklarını itiraf ettiler!

Doğum yapan Fatma, eşinin kendisini Önay'la aldattığını ve Ahmet'in sevgilisinin hamile olduğunu ileri sürdü.

Esra Erol’da inanılmaz olay! Esra Erol canlı yayınında bebeklerini kullanarak sosyal medyadan para kazandıklarını itiraf ettiler!

Dün Esra Erol'da karı ve koca karşı karşıya geldi ve büyük bir yüzleşme gerçekleşti.

Esra Erol’da inanılmaz olay! Esra Erol canlı yayınında bebeklerini kullanarak sosyal medyadan para kazandıklarını itiraf ettiler!

İlişkileri daha da kötüye giden çift, boşanmak istediklerini Erol'a iletti.

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