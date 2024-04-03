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Haberler Galeri Esra Erol’da kan donduran cinayet! 'Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 22:32 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 22:32

Esra Erolda kan donduran cinayet! 'Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı!

ATV'nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Esra Erol'da bugün yaşananlar adeta kan dondurdu. Programa katılan Mehmet Altun, 6 yıldır birlikte olduğu eşi Rabia Altun'la barışmak istediğini belirterek programa başvurdu. Programda bugün yaşananlar ise Türkiye'nin bir anda gündemine oturdu. Mehmet Altun'un eşini aldattığı dadı Meryem'in 8 yaşındaki Hasret Karakoç'u öldürdüğü gerçeği programa damga vurdu. İşte Esra Erol'da programına damga vuran o kan donduran olay!

Esra Erol’da kan donduran cinayet! ’Dadı Meryem’in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı!

ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Esra Erol’da kan donduran cinayet! ’Dadı Meryem’in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı!

BARIŞMAK İÇİN PROGRAMA BAŞVURDU

Bu hafta programa katılan Mehmet Altun, bir süredir ayrı olduğu 6 yıllık eşiyle barışmak istediğini belirterek programa başvurdu.

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Esra Erol’da kan donduran cinayet! ’Dadı Meryem’in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı!

EVLİLİĞİN BİTME SEBEBİ…

Karısını 15 kez aldatan Mehmet Altun, evliliğin bitme noktasına gelmesinin sorumlusu olarak kayınpederini gösterdi.

Esra Erol'da kan donduran cinayet! 'Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı!

Esra Erol’da kan donduran cinayet! ’Dadı Meryem’in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı!

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

Dün Mehmet Altun ve kayınpederi canlı yayında yüzleşti.

Esra Erol’da kan donduran cinayet! ’Dadı Meryem’in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı!

"KESİNLİKLE OLMAZ DEMİŞTİM"

Kayınpeder Şükrü yaptığı açıklamada, "Ben bugüne kadar bu evliliği ayakta tutan insanım. Bunun babası bana telefon açtı, "bir baba olarak kızını oğlum istemeye geleceğim" dedi. Bir baba kızını veriyorsa sorar soruşturur. Ben araştırdım, "kesinlikle olmaz" dedim. Bundan ne köy olur. Ne de kasaba. Benim kızım beni tepeleyip gitti. 15. Yıl evlerine gitmedim. Ben yokken de bunlar kavga ediyordu. Bana telefon geldi. 1.5 yıl sonra "Baba yetiş" diye. Kızımı dövmüş." dedi.

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