Esra Erol’da kan donduran cinayet! ’Dadı Meryem’in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı!

"KESİNLİKLE OLMAZ DEMİŞTİM"

Kayınpeder Şükrü yaptığı açıklamada, "Ben bugüne kadar bu evliliği ayakta tutan insanım. Bunun babası bana telefon açtı, "bir baba olarak kızını oğlum istemeye geleceğim" dedi. Bir baba kızını veriyorsa sorar soruşturur. Ben araştırdım, "kesinlikle olmaz" dedim. Bundan ne köy olur. Ne de kasaba. Benim kızım beni tepeleyip gitti. 15. Yıl evlerine gitmedim. Ben yokken de bunlar kavga ediyordu. Bana telefon geldi. 1.5 yıl sonra "Baba yetiş" diye. Kızımı dövmüş." dedi.