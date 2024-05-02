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Haberler Galeri Esra Erol’da sürpriz telefon! Milyonların önünde aşkını böyle itiraf etti!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 21:11 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 21:29

Esra Erol’da sürpriz telefon! Milyonların önünde aşkını böyle itiraf etti!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Esra Erol'da programında dün ilginç anlar yaşandı. Stüdyodaki seyircinin sevgilisi, yayını arayıp aşkını haykırdı. Telefonla canlı yayına bağlanan Ömer bey, stüdyodaki sevgilisi Yasemin hanımdan özür diledi. O anlar ise programa adeta damga vurdu. İşte Esra Erol canlı yayınında yaşanan o ilginç anlar!

Esra Erol’da sürpriz telefon! Milyonların önünde aşkını böyle itiraf etti!

ATV'nin beğeniyle izlenilen programlarından Esra Erol'da, dün ilginç anlar yaşandı.

Esra Erol’da sürpriz telefon! Milyonların önünde aşkını böyle itiraf etti!

Ömer bey, Esra Erol ekibine mesaj atarak stüdyodaki seyirci sevgilisi Yasemin hanımı çok kırdığını ve üzdüğünü belirterek yayına bağlanmak istedi.

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Esra Erol’da sürpriz telefon! Milyonların önünde aşkını böyle itiraf etti!

Esra Erol ve ekibi, bu isteği geri çevirmeyerek Ömer beyi canlı yayına bağladı.

Esra Erol'da sürpriz telefon! Milyonların önünde aşkını böyle itiraf etti!

Esra Erol’da sürpriz telefon! Milyonların önünde aşkını böyle itiraf etti!

Stüdyodaki seyircinin sevgilisi yayını arayıp adeta aşkını haykırdı. Ömer Bey tüm Türkiye'nin önünde sevgilisi Yasemin'den özür diledi.

Esra Erol’da sürpriz telefon! Milyonların önünde aşkını böyle itiraf etti!

"YASEMİN AŞKIM, KURBAN OLURUM SANA…"

Ömer Bey, yaptığı açıklamada, "Ufak bir kırgınlık oldu. Ben onu çok seviyorum. Herkesin içinde sizin aracılığınızla özür diliyorum. Kırdım, incittim. Onu çok seviyorum. Onu çok sevdiğimi herkes bilsin, duysun"

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