Esra Erol’da sürpriz telefon! Milyonların önünde aşkını böyle itiraf etti!

"YASEMİN AŞKIM, KURBAN OLURUM SANA…"

Ömer Bey, yaptığı açıklamada, "Ufak bir kırgınlık oldu. Ben onu çok seviyorum. Herkesin içinde sizin aracılığınızla özür diliyorum. Kırdım, incittim. Onu çok seviyorum. Onu çok sevdiğimi herkes bilsin, duysun"