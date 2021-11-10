Esra Erol’da TikTok’ta rezaletinin detayları ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayında inanılmaz iddia: Beni ölümle tehdit etti!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından biri olan Esra Erol'da bugün TikTok rezaletinin detayları ortaya çıktı. Esra Erol canlı yayınına çıkan evli ve iki çocuk annesi Gülten Hanım, TikTok üzerinden insanları dolandırdığını hatta uygulamadan tanıdığı Ramazan isimli kişinin 3 araba parasını yiyerek hayatını kararttığını açıklayarak Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Gülten Hanım, bugün Ramazan Bey'in eşinin canlı yayına bağlanmasıyla şoke oldu. Ramazan Bey'in eşi, "Kocam Ramazan bütün parasını Gülten'e verdi. Hem Gülten, hem de eşim Ramazan beni ölümle tehdit etti. Ben de gerekli yerlere bildirdim" diye konuştu. İşte ayrıntılar!