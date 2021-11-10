Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Esra Erol’da TikTok’ta rezaletinin detayları ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayında inanılmaz iddia: Beni ölümle tehdit etti!
Giriş Tarihi: 10.11.2021 19:57 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 19:59

Esra Erol’da TikTok’ta rezaletinin detayları ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayında inanılmaz iddia: Beni ölümle tehdit etti!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından biri olan Esra Erol'da bugün TikTok rezaletinin detayları ortaya çıktı. Esra Erol canlı yayınına çıkan evli ve iki çocuk annesi Gülten Hanım, TikTok üzerinden insanları dolandırdığını hatta uygulamadan tanıdığı Ramazan isimli kişinin 3 araba parasını yiyerek hayatını kararttığını açıklayarak Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Gülten Hanım, bugün Ramazan Bey'in eşinin canlı yayına bağlanmasıyla şoke oldu. Ramazan Bey'in eşi, "Kocam Ramazan bütün parasını Gülten'e verdi. Hem Gülten, hem de eşim Ramazan beni ölümle tehdit etti. Ben de gerekli yerlere bildirdim" diye konuştu. İşte ayrıntılar!

Esra Erol’da TikTok’ta rezaletinin detayları ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayında inanılmaz iddia: Beni ölümle tehdit etti!

Geçtiğimiz gün katıldığı Esra Erol'da programında hayatının TikTok uygulamasıyla değiştiğini dile getiren Gülten Hanım, yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin gündemine oturdu.

Esra Erol’da TikTok’ta rezaletinin detayları ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayında inanılmaz iddia: Beni ölümle tehdit etti!

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden yayınladığı dans videolarıyla insanların parasını aldığını söyleyen Gülten Hanım, çok pişman olduğunu belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Esra Erol’da TikTok’ta rezaletinin detayları ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayında inanılmaz iddia: Beni ölümle tehdit etti!

Gülten Hanım, "Çok paralar kazandım, ama birçok kişinin de hayatını kararttım" ifadelerini kullandı.

Esra Erol canlı yayında inanılmaz iddia: Beni ölümle tehdit etti! | Video

Esra Erol’da TikTok’ta rezaletinin detayları ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayında inanılmaz iddia: Beni ölümle tehdit etti!

'PARALARI KENDİ İSTEĞİMLE GÖNDERDİM'

Gülten Hanım'ın iddialarının ardından canlı yayına bağlanan Ramazan Çakmak, ise "Gülten Hanım'ın evli olduğunu bilmiyordum. Dolandırılmadım, paraları kendi isteğimle gönderdim. Bana evli olduğunu buluşunca söyledi" ifadelerini kullandı.

Esra Erol’da TikTok’ta rezaletinin detayları ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayında inanılmaz iddia: Beni ölümle tehdit etti!

TELEFONLA BAĞLANDI

1,5 yıldır Ramazan Çakmak ile ilişkisi olduğunu söyleyen Gülten Hanım, boşanma davası açtığı eşiyle de canlı yayında yüzleşti.

SON DAKİKA