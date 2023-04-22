Giriş Tarihi: 22.04.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 11:52

Estetiğe doymayan Seda Sayan "Lolita olacağım" dedi bir kez daha bıçak altına yattı! O anları paylaştı...

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz yıl nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti. Son olarak Yunanistan tatilinden paylaşımlarda bulunan Seda Sayan tatil dönüşü soluğu estetik doktorunun yanında aldı. 60 yaşındaki Seda Sayan yeni operasyonlar için bıçak altına yattı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Seda Sayan "Lolita olacağım" dedi. Lolita Lift denilen estetik operasyon için hazırlık yapan Seda Sayan o anları takipçileriyle paylaştı. İşte estetiğe doymayan Seda Sayan'ın yaptırdığı işlemler...