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Haberler Galeri 'Estetiğin gücü' Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i değişimi ile parmak ısırttı! Çisil Oral'dan estetik itirafı!
Giriş Tarihi: 11.09.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 11:02

'Estetiğin gücü' Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i değişimi ile parmak ısırttı! Çisil Oral'dan estetik itirafı!

Bir dönemin sevilen dizisi Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral. 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral aradan geçen zamanda yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor. Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan oyuncu Çisil Oral son olarak verdiği röportajda "Estetiği seviyorum" itirafında bulundu. Geçen yıllar resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali

’Estetiğin gücü’ Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i değişimi ile parmak ısırttı! Çisil Oral’dan estetik itirafı!

'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı. Çisil Oral'dan estetik itirafı geldi!

’Estetiğin gücü’ Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i değişimi ile parmak ısırttı! Çisil Oral’dan estetik itirafı!

Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün.

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’Estetiğin gücü’ Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i değişimi ile parmak ısırttı! Çisil Oral’dan estetik itirafı!

Ekranların unutulmayanlarından olan gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu.

’Estetiğin gücü’ Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i değişimi ile parmak ısırttı! Çisil Oral’dan estetik itirafı!

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor.

’Estetiğin gücü’ Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i değişimi ile parmak ısırttı! Çisil Oral’dan estetik itirafı!

Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral.

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