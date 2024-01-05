Giriş Tarihi: 05.01.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
15:35
Estetik bağımlısı Seda Sayan genç görünmek için her geçen gün sınırları zorluyor! Bu kez de sünnet derisiyle güzelleşti!
Instagram hesabında yeniliğe giden ve tüm dostlarını takipten çıkan Seda Sayan bu hareketinin sebebi olarak sosyal medya hesabını yöneten biriyle anlaştığını açıklamıştı. Daha az paylaşımda bulunmaya başlayan Seda Sayan'ın son karesi ise dillere düşmesine neden oldu! Daha önce genç görünmek için sayısız estetik operasyon yaptıran Seda Sayan, bir kez daha estetik doktorunun kapısını çaldı… Daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdi…