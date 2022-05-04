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Haberler Galeri Estetik sen nelere kadirsin! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkardı! İşte Survivor Sabriye'nin cesur pozları...
Giriş Tarihi: 04.05.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 11:01

Estetik sen nelere kadirsin! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkardı! İşte Survivor Sabriye'nin cesur pozları...

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı. Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı. Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ile beğeni topluyor. Yaz aylarında bikinili pozları ile boy gösteren Sabriye Şengül takipçilerinden tam not almıştı. İşte Survivor Sabriye Şengül'ün son hali...

Estetik sen nelere kadirsin! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkardı! İşte Survivor Sabriye’nin cesur pozları...

Survivor ile adını duyuran Sabriye Şengül iddialı pozları ile yaktı geçti. Sabriye Şengül'ün son hali "Estetik sen nelere kadirsin" dedirtti!

Estetik sen nelere kadirsin! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkardı! İşte Survivor Sabriye’nin cesur pozları...

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı.

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Estetik sen nelere kadirsin! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkardı! İşte Survivor Sabriye’nin cesur pozları...

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı.

Estetik sen nelere kadirsin! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkardı! İşte Survivor Sabriye’nin cesur pozları...

Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok.

Estetik sen nelere kadirsin! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkardı! İşte Survivor Sabriye’nin cesur pozları...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ile beğeni topluyor.

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