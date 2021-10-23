Estetik yaptıran 55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali olay olmuştu! Serap Paköz’den olay estetik açıklaması!

Ekranlarda uzun süredir sunuculuk yapan Serap Paköz son hali ile sosyal medyada gündem oldu. Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi. 55 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü. Serap Paköz, geçirdiği estetik operasyon hakkında açıklama yaptı. İşte Serap Paköz'ün son hali...