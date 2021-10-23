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Haberler Galeri Estetik yaptıran 55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali olay olmuştu! Serap Paköz’den olay estetik açıklaması!
Giriş Tarihi: 23.10.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 10:31

Estetik yaptıran 55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali olay olmuştu! Serap Paköz’den olay estetik açıklaması!

Ekranlarda uzun süredir sunuculuk yapan Serap Paköz son hali ile sosyal medyada gündem oldu. Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi. 55 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü. Serap Paköz, geçirdiği estetik operasyon hakkında açıklama yaptı. İşte Serap Paköz'ün son hali...

Estetik yaptıran 55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali olay olmuştu! Serap Paköz’den olay estetik açıklaması!

Geçtiğimiz temmuz ayında Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz, geçirdiği estetik operasyon hakkında açıklama yaptı. İşte Serap Paköz'ün son hali...

Estetik yaptıran 55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali olay olmuştu! Serap Paköz’den olay estetik açıklaması!

Serap Paköz, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Alışveriş yapan sunucu, ayaküstü soruları yanıtladı.

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Estetik yaptıran 55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali olay olmuştu! Serap Paköz’den olay estetik açıklaması!

"ARTIK HABER DEĞERİ KALMADI"

Paköz, "Göz önündeki kadınlar yıllardır estetik yaptırıyor, artık haber değerini yitirdi. Ben bunu yaptırıp, bir de sosyal medyadan paylaşınca çok konuşulur oldum" dedi.

Estetik yaptıran 55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali olay olmuştu! Serap Paköz’den olay estetik açıklaması!

56 yaşındaki sunucu, "Kesip biçme, cerrahi bir işlem yaptırmadım. Fransız Askısı'nı Seda Sayan'dan duydum ve kendisini aradım. İlk başta çok tepki aldım, ne de olsa bir şeyler bozuluyor, şişlikler oluyor" ifadelerini kullandı.

Estetik yaptıran 55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali olay olmuştu! Serap Paköz’den olay estetik açıklaması!

Serap Paköz, "Sosyal medyayı kullanmıyordum, program için kullanmaya başladım. Seda'dan güç alıp ben de fotoğrafları koydum. Estetiği kendi zevkim için, kendimi iyi hissetmek için yaptım" şeklinde konuştu.

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