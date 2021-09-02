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Haberler Galeri Estetik yaptıran 55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali resmen olay oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı ‘Estetikten konuşamıyor’
Giriş Tarihi: 02.09.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 08:59

Estetik yaptıran 55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali resmen olay oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı ‘Estetikten konuşamıyor’

Ekranlarda uzun süredir sunuculuk yapan Serap Paköz son hali ile sosyal medyada gündem oldu. Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi. 55 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Serap Paköz'ün son hali bazı takipçileri tarafından 'gençleşip güzelleşmiş' yorumları alırken bazıları ise sunucuyu 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri Mr. Spock'a benzetmişti. Serap Paköz, yorumlarına ateş püskürdü. Serap Paköz, hakkında yapılan yorumlara "Dişlerimi çektirdim, o yüzden konuşurken zorluk yaşıyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Estetik yaptıran 55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali resmen olay oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı ‘Estetikten konuşamıyor’

Ünlü sunucu Serap Paköz, sosyal medyada hakkında yapılan 'Estetikten dolayı konuşamıyor' yorumlarına ateş püskürdü. 'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdiren Serap Paköz, hakkında yapılan yorumlara "Dişlerimi çektirdim, o yüzden konuşurken zorluk yaşıyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Estetik yaptıran 55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali resmen olay oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı ‘Estetikten konuşamıyor’

Serap Paköz, geçtiğimiz ay 'Fransız Askısı' operasyonu için bıçak altına yatmıştı.

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Estetik yaptıran 55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali resmen olay oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı ‘Estetikten konuşamıyor’

Operasyonunu Seda Sayan'ın doktoru gerçekleştirmişti.

Estetik yaptıran 55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali resmen olay oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı ‘Estetikten konuşamıyor’

Ünlü sunucu, operasyon öncesi ve sonrası Instagram paylaşımlarıyla adım adım değişimini hayranlarına göstermişti.

Estetik yaptıran 55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali resmen olay oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı ‘Estetikten konuşamıyor’

Paköz'ün son hali ise takipçileri tarafından eleştirildi. Sosyal medyada, "Estetikten dolayı konuşamıyor", "Doğallığınızı kaybetmişsiniz", "Eski haliniz daha güzeldi" gibi yorumlar yer aldı.

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