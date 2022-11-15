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Giriş Tarihi: 15.11.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 12:02

Estetikli değişimiyle bambaşka biri olmuştu! 'Kısmetse Olur' Sibel mutluluğu buldu! Sevgilisiyle evlendi...

Bir döneme damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacıları değişimleriyle sosyal medyada merak konusu oluyor. Kısmetse Olur evinin gözde gelin adaylarından biri de Sibel Akbulut'tu. Kısmetse Olur evindeki Gökhan Sara ile yaşadığı ilişkisiyle akıllara kazınan Sibel Akbulut yıllar içerisindeki değişimiyle dudak uçuklattı. Adeta bambaşka biri olan Sibel Akbulut sevgilisiyle dünya evine girdi.

Estetikli değişimiyle bambaşka biri olmuştu! ’Kısmetse Olur’ Sibel mutluluğu buldu! Sevgilisiyle evlendi...

Yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen program Kısmetse Olur'da yer alan isimler hala popülerliklerini koruyor. Kısmetse Olur evinin gözde gelin adaylarından biri de Sibel Akbulut'tu.

Estetikli değişimiyle bambaşka biri olmuştu! ’Kısmetse Olur’ Sibel mutluluğu buldu! Sevgilisiyle evlendi...

Kısmetse Olur evindeki Gökhan Sara ile yaşadığı ilişkisiyle tanınmıştı. Sibel Akbulut iddialı pozları ve yıllar içerisindeki değişimiyle bambaşka biri oldu. Sibel Akbulut'un son halini görenler gözlerine inanamadı.

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Estetikli değişimiyle bambaşka biri olmuştu! ’Kısmetse Olur’ Sibel mutluluğu buldu! Sevgilisiyle evlendi...

Bir döneme damga vuran Sibel Akbulut, mutluluğu buldu.

Estetikli değişimiyle bambaşka biri olmuştu! ’Kısmetse Olur’ Sibel mutluluğu buldu! Sevgilisiyle evlendi...

Akbulut uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisinden evlenme teklifi aldı.

Estetikli değişimiyle bambaşka biri olmuştu! ’Kısmetse Olur’ Sibel mutluluğu buldu! Sevgilisiyle evlendi...

Kısmetse Olur'da aradığı aşkı bulamayan Sibelk Akbulut dünyaevine girdi.

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