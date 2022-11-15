Giriş Tarihi: 15.11.2022 11:47
Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
12:02
Estetikli değişimiyle bambaşka biri olmuştu! 'Kısmetse Olur' Sibel mutluluğu buldu! Sevgilisiyle evlendi...
Bir döneme damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacıları değişimleriyle sosyal medyada merak konusu oluyor. Kısmetse Olur evinin gözde gelin adaylarından biri de Sibel Akbulut'tu. Kısmetse Olur evindeki Gökhan Sara ile yaşadığı ilişkisiyle akıllara kazınan Sibel Akbulut yıllar içerisindeki değişimiyle dudak uçuklattı. Adeta bambaşka biri olan Sibel Akbulut sevgilisiyle dünya evine girdi.