Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
07:31
Eti tuzladı vergiyi gazladı! Nusret Gökçe, vergi sıralamasında ilk 100 arasına girdi! "İşletmecilere, turizmcilere örnek olsun"
Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Gökçe, vergi sıralamasında ilk 100 arasına girdi. Ünlü işletmeci Gökçe, verilen teşekkür plaketinin sevincini takipçileriyle paylaştı.