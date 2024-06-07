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Haberler Galeri Eti tuzladı vergiyi gazladı! Nusret Gökçe, vergi sıralamasında ilk 100 arasına girdi! "İşletmecilere, turizmcilere örnek olsun"
Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 07:31

Eti tuzladı vergiyi gazladı! Nusret Gökçe, vergi sıralamasında ilk 100 arasına girdi! "İşletmecilere, turizmcilere örnek olsun"

Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Gökçe, vergi sıralamasında ilk 100 arasına girdi. Ünlü işletmeci Gökçe, verilen teşekkür plaketinin sevincini takipçileriyle paylaştı.

Eti tuzladı vergiyi gazladı! Nusret Gökçe, vergi sıralamasında ilk 100 arasına girdi! İşletmecilere, turizmcilere örnek olsun

Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Eti tuzladı vergiyi gazladı! Nusret Gökçe, vergi sıralamasında ilk 100 arasına girdi! İşletmecilere, turizmcilere örnek olsun

Et pişirme ve tuz atma şekliyle tüm dünyada fenomen olan Nusret Gökçe, vergi sıralamasında ilk 100 arasına girdi. Ünlü işletmeci Gökçe, verilen teşekkür plaketinin sevincini takipçileriyle paylaştı

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Eti tuzladı vergiyi gazladı! Nusret Gökçe, vergi sıralamasında ilk 100 arasına girdi! İşletmecilere, turizmcilere örnek olsun

'ÜLKEM İÇİN ÇALIŞIYORUM'
Erzurum'da doğan, kasap olarak çıktığı yolculukta önce şef sonra restoran işletmecisi olarak zirveye tırmanan Nusret Gökçe'den bir başarı daha! Et pişirme ve tuzlama tekniği Salt Bae adıyla anılan Nusret, bu yılki vergi sıralamasında ilk 100'e girdi.

Eti tuzladı vergiyi gazladı! Nusret Gökçe, vergi sıralamasında ilk 100 arasına girdi! İşletmecilere, turizmcilere örnek olsun

Teşekkür belgelerini sosyal medyada paylaşan Gökçe, "2020- 2022 Türkiye Vergi Rekortmenleri listesinde ilk 100'e girmenin gururunu yaşıyoruz. Alın teri! 7 gün 24 saat ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ödül sadece benim değil tüm Nusr-et ailesinin emeğinin karşılığıdır" dedi.

Eti tuzladı vergiyi gazladı! Nusret Gökçe, vergi sıralamasında ilk 100 arasına girdi! İşletmecilere, turizmcilere örnek olsun

Öte yandan Asrın felaketinde AFAD'a yaptığı yardımlarla kalpleri ısıtan Nusret geçen aylarda yine gündem olmuştu.

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