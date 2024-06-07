Eti tuzladı vergiyi gazladı! Nusret Gökçe, vergi sıralamasında ilk 100 arasına girdi! "İşletmecilere, turizmcilere örnek olsun"

'ÜLKEM İÇİN ÇALIŞIYORUM'

Erzurum'da doğan, kasap olarak çıktığı yolculukta önce şef sonra restoran işletmecisi olarak zirveye tırmanan Nusret Gökçe'den bir başarı daha! Et pişirme ve tuzlama tekniği Salt Bae adıyla anılan Nusret, bu yılki vergi sıralamasında ilk 100'e girdi.