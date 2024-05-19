Evet-Hayır Yarışması ile hafızalara kazınan duayen sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlanıyor!

Erkan Yolaç'ın 1976'da evlendiği eşi Asuman Yolaç, yaptığı açıklamada "Erkan, sadece bizim ailemiz değildi, milyonların hayatına renk kattı. Biz de onu eşsiz enerjisiyle sizlerle anıyoruz. En güzel günler, en güzel geceler sizin olsun. Allah'a ısmarladık." ifadelerini kullanmıştı...