Giriş Tarihi: 19.05.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
13:59
Evet-Hayır Yarışması ile hafızalara kazınan duayen sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlanıyor!
Evet-Hayır Yarışması ile hafızalarımıza kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayata veda etti. Duayen sunucu Erkan Yolaç vefatıyla ailesi, sevenleri ve sanat camiasını yasa boğdu. Eşinin ölümü ile sarsılan Asuman Yolaç "Erkan, sadece bizim ailemiz değildi, milyonların hayatına renk kattı. Biz de onu eşsiz enerjisiyle sizlerle anıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlanıyor...