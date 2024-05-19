Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Evet-Hayır Yarışması ile hafızalara kazınan duayen sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlanıyor!
Giriş Tarihi: 19.05.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 13:59

Evet-Hayır Yarışması ile hafızalara kazınan duayen sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlanıyor!

Evet-Hayır Yarışması ile hafızalarımıza kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayata veda etti. Duayen sunucu Erkan Yolaç vefatıyla ailesi, sevenleri ve sanat camiasını yasa boğdu. Eşinin ölümü ile sarsılan Asuman Yolaç "Erkan, sadece bizim ailemiz değildi, milyonların hayatına renk kattı. Biz de onu eşsiz enerjisiyle sizlerle anıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlanıyor...

Evet-Hayır Yarışması ile hafızalara kazınan duayen sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlanıyor!

Televizyon dünyasından bir Erkan Yolaç geçti! 'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalarımıza kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti.

Evet-Hayır Yarışması ile hafızalara kazınan duayen sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlanıyor!

Yolaç'ın doktoru Prof. Dr. Ufuk Topuz yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç'ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00'de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evet-Hayır Yarışması ile hafızalara kazınan duayen sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlanıyor!

Erkan Yolaç'ın 1976'da evlendiği eşi Asuman Yolaç, yaptığı açıklamada "Erkan, sadece bizim ailemiz değildi, milyonların hayatına renk kattı. Biz de onu eşsiz enerjisiyle sizlerle anıyoruz. En güzel günler, en güzel geceler sizin olsun. Allah'a ısmarladık." ifadelerini kullanmıştı...

Evet-Hayır Yarışması ile hafızalara kazınan duayen sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlanıyor!

Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlanıyor. Yolaç, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Zekariyaköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Evet-Hayır Yarışması ile hafızalara kazınan duayen sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlanıyor!

Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze törenine çok sayıda seveni katıldı. Taziyeleri kızı Göksu Yolaç ve oğlu Mehmet Yolaç kabul etti.

SON DAKİKA