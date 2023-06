Into The Groove, Like A Prayer, Vogue, Hung Up, Like a Virgin, Material Girl gibi en sevilen şarkılarını seslendireceği dünya turnesi için yoğun bir hazırlık süreci geçiren Madonna hayranlarını korkuttu. 64 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'dan üzücü haber geldi. Madonna, entübe edildi!