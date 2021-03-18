"Evlenmeden önce de bu imkanlara sahip miydin?" sorusuna ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol öyle bir yanıt verdi ki...

2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan ile Buse Varol çifti, geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelen kızlarına "Eliz" adını vermişti. Hastane odasından yaptıkları aile pozları ile mutluluğun resmini çizen çift ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol son olarak takipçilerinin sorularına verdiği yanıtlarla gündem oldu. Buse Varol takipçilerinin sorularını yanıtladı. Varol, "Evlenmeden önce bu imkanlara sahip miydin?" sorusuna bakın ne cevap verdi...