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Haberler Galeri "Evlenmeden önce de bu imkanlara sahip miydin?" sorusuna ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol öyle bir yanıt verdi ki...

"Evlenmeden önce de bu imkanlara sahip miydin?" sorusuna ünlü şarkıcı 'ın eşi öyle bir yanıt verdi ki...

2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ile çifti, geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelen kızlarına "Eliz" adını vermişti. Hastane odasından yaptıkları aile pozları ile mutluluğun resmini çizen çift ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol son olarak takipçilerinin sorularına verdiği yanıtlarla gündem oldu. Buse Varol takipçilerinin sorularını yanıtladı. Varol, "Evlenmeden önce bu imkanlara sahip miydin?" sorusuna bakın ne cevap verdi...

Giriş Tarihi: 18.03.2021 07:38 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 07:38
Evlenmeden önce de bu imkanlara sahip miydin? sorusuna ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol öyle bir yanıt verdi ki...

2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ile çifti, geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelen kızlarına "Eliz" adını vermişti.

Evlenmeden önce de bu imkanlara sahip miydin? sorusuna ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol öyle bir yanıt verdi ki...

Hastane odasından yaptıkları aile pozları ile mutluluğun resmini çizen çift ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor.

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Evlenmeden önce de bu imkanlara sahip miydin? sorusuna ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol öyle bir yanıt verdi ki...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 'ın oyuncu eşi son olarak takipçilerinin sorularına verdiği yanıtlarla gündem oldu.

Evlenmeden önce de bu imkanlara sahip miydin? sorusuna ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol öyle bir yanıt verdi ki...

takipçilerinin sorularını yanıtladı. Varol, "Evlenmeden önce bu imkanlara sahip miydin?" sorusuna bakın ne cevap verdi...

Evlenmeden önce de bu imkanlara sahip miydin? sorusuna ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol öyle bir yanıt verdi ki...

"İmkan derken neyi kastettiniz bilmiyorum ama; hayatımın her döneminde istediğim her şeye sahip oldum (maddi ve manevi) o yüzden sanırım cevabım evet.

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