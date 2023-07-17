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Haberler Galeri "Evliliğe tekrardan inancımı artırdınız" Hadise kendini aşk kadını ilan etti!
Giriş Tarihi: 17.07.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 07:27

"Evliliğe tekrardan inancımı artırdınız" Hadise kendini aşk kadını ilan etti!

İş insanı Mehmet Dinçerler ile Mayıs 2022'de nikah masasına oturan Hadise, gözlerden uzak sürdürdüğü evliliğini 5 ay sonra sonlandırmıştı. Ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatındaki gelişmeler ile son dönemde magazin dünyasının en gözde isimleri arasında yer alıyor. Önceki akşam Girne'de sahne alan Hadise, kendisini izlemeye gelen 50 yıldır evli olan bir çifte, 'Mutlu evliliğin sırrı nedir'? diye sordu. , 'Saygı' cevabını alan Hadise "Evliliğe tekrardan inancımı artırdınız. Beni kıskandırmak için mi geldiniz?" diye takıldı.

Evliliğe tekrardan inancımı artırdınız Hadise kendini aşk kadını ilan etti!

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz sene iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuş ancak 5 ay sonra tek celsede boşanmışlardı.

Evliliğe tekrardan inancımı artırdınız Hadise kendini aşk kadını ilan etti!

Son dönemde özel hauyatıyla gündemden düşmeyen Hadise, önceki akşam Girne'de sahne aldı. Güzel popçu sahne performansı, repertuvarı, enerjisi ve dans şovlarıyla dikkat çekti. Hadise, sahnede derin bacak yırtmaçlı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. Konserine 'Feryat' adlı şarkısıyla başlayan Hadise, iki saatte 26 şarkı seslendirdi. Şarkı aralarında seyircileriyle sohbet eden Hadise, kendisini aşk kadını ilan etti!

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Evliliğe tekrardan inancımı artırdınız Hadise kendini aşk kadını ilan etti!

Güzel popçu, "Sahneme ve seyircime aşığım! Bu anlatılamaz, ben aşk kadınıyım, severim aşkı" dedi.

Evliliğe tekrardan inancımı artırdınız Hadise kendini aşk kadını ilan etti!

"Beni kıskandırmak için mi geldiniz?"

Kendisini izlemeye gelen 50 yıldır evli olan bir çifte, 'Mutlu evliliğin sırrı nedir'? diye soran Hadise, 'Saygı' cevabını alırken "Evliliğe tekrardan inancımı artırdınız. Beni kıskandırmak için mi geldiniz?" diye takıldı.

Evliliğe tekrardan inancımı artırdınız Hadise kendini aşk kadını ilan etti!

Hadise, geçen günlerde Bodrum tatili sonrası İstanbul'a dönmüştü.

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