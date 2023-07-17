Giriş Tarihi: 17.07.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 07:27

"Evliliğe tekrardan inancımı artırdınız" Hadise kendini aşk kadını ilan etti!

İş insanı Mehmet Dinçerler ile Mayıs 2022'de nikah masasına oturan Hadise, gözlerden uzak sürdürdüğü evliliğini 5 ay sonra sonlandırmıştı. Ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatındaki gelişmeler ile son dönemde magazin dünyasının en gözde isimleri arasında yer alıyor. Önceki akşam Girne'de sahne alan Hadise, kendisini izlemeye gelen 50 yıldır evli olan bir çifte, 'Mutlu evliliğin sırrı nedir'? diye sordu. , 'Saygı' cevabını alan Hadise "Evliliğe tekrardan inancımı artırdınız. Beni kıskandırmak için mi geldiniz?" diye takıldı.