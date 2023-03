Giriş Tarihi: 21.03.2023 21:56 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 22:11

Evliliği 53 gün süren Merve Boluğur yeniden mi evleniyor? İşte Merve Boluğur’un paylaşıp sildiği o çok ses getiren fotoğraf!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor. Merve Boluğur bu kez de sosyal medyada yaptığı 'I said yes' paylaşımıyla olay oldu. 'Dönüyorum' dediği paylaşımıyla da dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu, takipçilerinin 'yeniden mi evleniyor?' sorularına da maruz kaldı. İşte Merve Boluğur'un çok ses getiren o paylaşımı!