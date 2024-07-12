Giriş Tarihi: 12.07.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
14:32
"Evliliğimi bitiren isim Ebru Gündeş” diyen Selin Kabaklı'nın yeni sevgilisi evli çıktı!
Şarkıcı Ebru Gündeş ile geçtiğimiz şubat ayında Dubai'de sürpriz şekilde nikâh masasına oturan Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı, yeni bir aşka yelken açmıştı. Ebru Gündeş'i evliliğini bitirmek ile suçlayan "Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını yaşamaz" diye sitem eden Selin Kabaklı'nın yeni sevgilisinin evli olduğu ortaya çıktı... Boşanmadan aşklarını ilan ettiler! İşte Selin Kabaklı ile evli sevgilisi Yasin Ersin...