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Haberler Galeri "Evliliğimi bitiren isim Ebru Gündeş” diyen Selin Kabaklı'nın yeni sevgilisi evli çıktı!
Giriş Tarihi: 12.07.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 14:32

"Evliliğimi bitiren isim Ebru Gündeş” diyen Selin Kabaklı'nın yeni sevgilisi evli çıktı!

Şarkıcı Ebru Gündeş ile geçtiğimiz şubat ayında Dubai'de sürpriz şekilde nikâh masasına oturan Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı, yeni bir aşka yelken açmıştı. Ebru Gündeş'i evliliğini bitirmek ile suçlayan "Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını yaşamaz" diye sitem eden Selin Kabaklı'nın yeni sevgilisinin evli olduğu ortaya çıktı... Boşanmadan aşklarını ilan ettiler! İşte Selin Kabaklı ile evli sevgilisi Yasin Ersin...

Evliliğimi bitiren isim Ebru Gündeş diyen Selin Kabaklı’nın yeni sevgilisi evli çıktı!

Evliliğini bitirmekle suçladığı Ebru Gündeş'e sitem etmişti ama kendisi de aynını yaptı!

Evliliğimi bitiren isim Ebru Gündeş diyen Selin Kabaklı’nın yeni sevgilisi evli çıktı!

Şarkıcı Ebru Gündeş ile geçtiğimiz şubat ayında Dubai'de sürpriz şekilde nikâh masasına oturan Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı, yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Evliliğimi bitiren isim Ebru Gündeş diyen Selin Kabaklı’nın yeni sevgilisi evli çıktı!

Ebru Gündeş'i evliliğini bitirmek ile suçlayan "Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını yaşamaz" diye sitem eden Selin Kabaklı'nın yeni sevgilisinin evli olduğu ortaya çıktı...

Evliliğimi bitiren isim Ebru Gündeş diyen Selin Kabaklı’nın yeni sevgilisi evli çıktı!

Boşanmadan aşklarını ilan ettiler!

EVLİLİK BİR İMZA İSE EVET EVLİYİM

Hürriyet'e konuşan Yasin Ersin, kağıt üzerinde evli olduğunu, eşiyle boşanma davasının 17 aydır devam ettiğini söyledi:

"Selin Hanım ile 1.5 aydır tanışıyoruz. Güzel bir ilişkimiz var. Evlilik konusuyla ilgili belgelerim var. 2023'ün şubat ayında boşanma davasını bizzat açtım. Geçen hafta cuma günü yine bir duruşmamız vardı. 10'uncu ayda karşı tarafın tanıkları dinlenecek ve inşallah bu son mahkeme olacak. Evlilik denilen şey bir imza ise evet, evliyim ama sadece kağıt üstünde. Birliktelik söz konusu dahi değil. Çocuğumun annesini 17 aydır çocuğun yanında bazen görüyorum."

Evliliğimi bitiren isim Ebru Gündeş diyen Selin Kabaklı’nın yeni sevgilisi evli çıktı!

Kimsenin ahı kimsede kalmaz

Selin Kabaklı, eski eşi Murat Özdemir'in Ebru Gündeş'le evlenmesinin ardından "Ben kandırılmış ve ihanete uğramış bir anneyim. Sessizliğimin tek sebebi kızımdır. Ben konuşursam yer yerinden oynar ama bunu yapmayacağım. Kimsenin ahı kimsede kalmaz diyorum. Gülerek izliyorum artık yapılan şovları" demişti.

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