"Evliliğimi bitiren isim Ebru Gündeş” diyen Selin Kabaklı'nın yeni sevgilisi evli çıktı!

Boşanmadan aşklarını ilan ettiler!

EVLİLİK BİR İMZA İSE EVET EVLİYİM



Hürriyet'e konuşan Yasin Ersin, kağıt üzerinde evli olduğunu, eşiyle boşanma davasının 17 aydır devam ettiğini söyledi:

"Selin Hanım ile 1.5 aydır tanışıyoruz. Güzel bir ilişkimiz var. Evlilik konusuyla ilgili belgelerim var. 2023'ün şubat ayında boşanma davasını bizzat açtım. Geçen hafta cuma günü yine bir duruşmamız vardı. 10'uncu ayda karşı tarafın tanıkları dinlenecek ve inşallah bu son mahkeme olacak. Evlilik denilen şey bir imza ise evet, evliyim ama sadece kağıt üstünde. Birliktelik söz konusu dahi değil. Çocuğumun annesini 17 aydır çocuğun yanında bazen görüyorum."