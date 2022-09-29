Giriş Tarihi: 29.09.2022 10:56
Güncelleme Tarihi: 29.09.2022
11:05
Evlilik hazırlığı yapan Ebru Gündeş'ten sürpriz paylaşım! Ebru Gündeş hayranlarını heyecanlandırdı!
Şarkıcı Ebru Gündeş, Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile mayıs ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw'un evlilik teklifine 'Evet' dediği magazin kulislerinde konuşulan Ebru Gündeş'ten son olarak sürpriz bir paylaşım geldi. 47 yaşında 4. kez evlilik hazırlığı yapan Ebru Gündeş'in şu sıralar farklı heyecanları da var. İşte Ebru Gündeş'in hayranlarını heyecanlandıran paylaşımı...