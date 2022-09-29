Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Evlilik hazırlığı yapan Ebru Gündeş'ten sürpriz paylaşım! Ebru Gündeş hayranlarını heyecanlandırdı!
Giriş Tarihi: 29.09.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 11:05

Evlilik hazırlığı yapan Ebru Gündeş'ten sürpriz paylaşım! Ebru Gündeş hayranlarını heyecanlandırdı!

Şarkıcı Ebru Gündeş, Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile mayıs ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw'un evlilik teklifine 'Evet' dediği magazin kulislerinde konuşulan Ebru Gündeş'ten son olarak sürpriz bir paylaşım geldi. 47 yaşında 4. kez evlilik hazırlığı yapan Ebru Gündeş'in şu sıralar farklı heyecanları da var. İşte Ebru Gündeş'in hayranlarını heyecanlandıran paylaşımı...

Evlilik hazırlığı yapan Ebru Gündeş’ten sürpriz paylaşım! Ebru Gündeş hayranlarını heyecanlandırdı!

47 yaşında 4. kez evlilik hazırlığı yapan Ebru Gündeş'in şu sıralar farklı heyecanları da var. İşte Ebru Gündeş'in hayranlarını heyecanlandıran paylaşımı...

Evlilik hazırlığı yapan Ebru Gündeş’ten sürpriz paylaşım! Ebru Gündeş hayranlarını heyecanlandırdı!

Şarkıcı Ebru Gündeş, Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile mayıs ayında yeni bir aşka yelken açmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evlilik hazırlığı yapan Ebru Gündeş’ten sürpriz paylaşım! Ebru Gündeş hayranlarını heyecanlandırdı!

Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw'un evlilik teklifine 'Evet' dediği magazin kulislerinde konuşulan Ebru Gündeş'ten son olarak sürpriz bir paylaşım geldi.

Evlilik hazırlığı yapan Ebru Gündeş’ten sürpriz paylaşım! Ebru Gündeş hayranlarını heyecanlandırdı!

Ebru Gündeş yeni albümünün çalışmalarından karesini paylaşarak müjdeyi verdi.

Evlilik hazırlığı yapan Ebru Gündeş’ten sürpriz paylaşım! Ebru Gündeş hayranlarını heyecanlandırdı!

İnşaat, mobilya ve pazarlama şirketleri olan Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw (28) şubat ayında Ebru Gündeş'i (47) yakın markaja almıştı. Aralarındaki 19 yaşa rağmen Khoshnaw'ın şarkıcıya abayı yaktığı söyleniyordu.

SON DAKİKA