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Haberler Galeri Evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten’e övgüler yağdırdı!
Giriş Tarihi: 28.03.2022 13:59 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 14:00

Evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten’e övgüler yağdırdı!

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 7. kez evlenmek için 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e 'EVET' demişti. Çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Seda Sayan, son olarak nikah tarihini de açıklamış, Çağlar Ökten'i evliliğe kendisinin ikna ettiğini söylemişti. Ayrıca Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlilik sözleşmesi yapıp yapmadığı hakkında da bilgi vermişti. Magazin kulislerine düşen ve bomba etkisi yaratan iddialar olay oldu. Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı. 59 yaşındaki Seda Sayan'ın genç sevgilisi Çağlar Ökten "4 yıllık ilişkisini bitirip kendisiyle evlenmesi karşılığında albüm sözü verdiği" iddia edilmişti. Seda Sayan hakkında ortaya atılan iddiaya verdiği yanıt vermişti. Seda Sayan, müstakbel eşine övgüler yağdırdı.

Evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten’e övgüler yağdırdı!

7 Mayıs'ta Prag'ta müzisyen Çağlar Ökten'le evlenecek olan Seda Sayan, önceki gün Kıbrıs'ta müstakbel eşiyle konser verdi.

Evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten’e övgüler yağdırdı!

Sahne öncesi soruları yanıtlayan Çağlar Ökten, "Çıkan evlilik haberi ile ben çok rahatladım, çünkü ben gizleme taraftarı değildim, üzerimden baskı kalkmış gibi hissettim.

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Evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten’e övgüler yağdırdı!

Zaten baştan beri kendisi benim eşim, kıymetlim. Bizim ilişkimiz ile ilgili çıkan olumsuz haberler de umurumuzda değil, yan yanayız görüldüğü gibi" dedi.

Evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten’e övgüler yağdırdı!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, müstakbel eşinin evlilik teklifi için aldığı yüzük hakkında açıklama yaptı.
7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenecek olan 59 yaşındaki sanatçı, önceki gün İstanbul mücevher standındaydı. Sayan, "Tam nikaha doğru çok doğru bir adresteyim. Çağlar'ın işi kolaylaştı" sözleriyle dikkat çekti.

Evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten’e övgüler yağdırdı!

"ÇAĞLAR TAM TUR YÜZÜK ALDI"

Milliyet'in haberine göre; Ünlü şarkıcı, "Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması ve alım gücü artık kolaylaştı. Takıya düşkünlüğüm başka bir şey. Çağlar evlilik teklifi yüzüğü olarak tam tur bir yüzük aldı. Onun dışında takılarımı kendim alıyorum. Ben senelerin Seda'sıyım. Bende olmayacak da böyle görkemli yüzükler kimde olacak?" dedi.

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