Giriş Tarihi: 20.01.2023 10:45
Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
10:58
Evlilik hazırlığındaki Şeyma Subaşı'ndan gelinlik paylaşımı! Meedo'dan yorum gecikmedi
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Uzun süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle şimdilerde nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Düğün hazırlığındaki fenomen, son olarak gelinlik paylaşımı yaptı. Subaşı'nın paylaşımına milyarder aşkı Meedo'dan yorum gecikmedi.