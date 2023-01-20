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Haberler Galeri Evlilik hazırlığındaki Şeyma Subaşı'ndan gelinlik paylaşımı! Meedo'dan yorum gecikmedi
Giriş Tarihi: 20.01.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 10:58

Evlilik hazırlığındaki Şeyma Subaşı'ndan gelinlik paylaşımı! Meedo'dan yorum gecikmedi

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Uzun süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle şimdilerde nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Düğün hazırlığındaki fenomen, son olarak gelinlik paylaşımı yaptı. Subaşı'nın paylaşımına milyarder aşkı Meedo'dan yorum gecikmedi.

Evlilik hazırlığındaki Şeyma Subaşı’ndan gelinlik paylaşımı! Meedo’dan yorum gecikmedi

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan ve son olarak gönlünü Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'ye kaptıran Şeyma Subaşı, özel hayatındaki her hamleyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Evlilik hazırlığındaki Şeyma Subaşı’ndan gelinlik paylaşımı! Meedo’dan yorum gecikmedi

Şeyma Subaşı, Haziran 2021'de Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den (Meedo) romantik bir evlilik teklifi almıştı. Ancak muradına erememişti.

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Evlilik hazırlığındaki Şeyma Subaşı’ndan gelinlik paylaşımı! Meedo’dan yorum gecikmedi

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile kısa bir ayrılık süreci geçiren Subaşı, ikinci kez barıştı ve mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı aldı.

Evlilik hazırlığındaki Şeyma Subaşı’ndan gelinlik paylaşımı! Meedo’dan yorum gecikmedi

Subaşı, şimdilerde sevgilisiyle nikah masasına oturmak için hazırlık yapıyor.

Evlilik hazırlığındaki Şeyma Subaşı’ndan gelinlik paylaşımı! Meedo’dan yorum gecikmedi

Geçen günlerde mayıs ayında evleneceğini açıklayan Şeyma Subaşı, "Düğünüm Türkiye'de olmayacak, yerini söylemeyeyim" demişti.

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