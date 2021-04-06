Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Evlilik yarışmasıyla tanınan Nur Erkoç estetikle bambaşka biri oldu! Fenomen gelin adayı Nur Erkoç değişimiyle ağızları açık bıraktı...
Giriş Tarihi: 06.04.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 12:04

Evlilik yarışmasıyla tanınan estetikle bambaşka biri oldu! Fenomen gelin adayı değişimiyle ağızları açık bıraktı...

Bir döneme damga vuran "" yarışmasında ile tanışarak programın tek evliliğini yapan , sosyal medyada dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Instagram'da 800 bini aşkın bir takipçi kitlesine sahip olan fenomen gelin adayı , paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 2016 yılında dünyaevine giren Batuhan Cimilli ile Nur Erkoç, 2019 yılında evliliklerini sonlandırmıştı. Cimilli ile üç yıllık birlikteliğinden bir kızı olan Nur Erkoç, son haliyle hayranlarını şaşırttı. Estetikle bambaşka birine dönüşen Nur Erkoç'u görenler tanımakta zorlandı! İşte Nur Erkoç'un ağızları açık bırakan o değişimi...

Evlilik yarışmasıyla tanınan Nur Erkoç estetikle bambaşka biri oldu! Fenomen gelin adayı Nur Erkoç değişimiyle ağızları açık bıraktı...

Bir döneme damga vuran "" yarışmasında ile tanışarak programın tek evliliğini yapan , sosyal medyada dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Evlilik yarışmasıyla tanınan Nur Erkoç estetikle bambaşka biri oldu! Fenomen gelin adayı Nur Erkoç değişimiyle ağızları açık bıraktı...

Instagram'da 800 bini aşkın bir takipçi kitlesine sahip olan fenomen gelin adayı , paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evlilik yarışmasıyla tanınan Nur Erkoç estetikle bambaşka biri oldu! Fenomen gelin adayı Nur Erkoç değişimiyle ağızları açık bıraktı...

Bir televizyon yarışmasında tanışarak evlenmeye karar veren ve , yayınlanan programın bitmesinin ardından hayatlarını birleştirmişti.

Evlilik yarışmasıyla tanınan Nur Erkoç estetikle bambaşka biri oldu! Fenomen gelin adayı Nur Erkoç değişimiyle ağızları açık bıraktı...

2016 yılında nikah masasına oturan çift, çocuklarının dünyaya gelmesinden kısa bir süre sonra evliliklerini bitirdiklerini açıkladı.

Evlilik yarışmasıyla tanınan Nur Erkoç estetikle bambaşka biri oldu! Fenomen gelin adayı Nur Erkoç değişimiyle ağızları açık bıraktı...

Şimdilerde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 'un dikkat çekti.

SON DAKİKA