HaberlerGaleriEvlilik yarışmasıyla tanınan Nur Erkoç estetikle bambaşka biri oldu! Fenomen gelin adayı Nur Erkoç değişimiyle ağızları açık bıraktı...
Giriş Tarihi: 06.04.2021 11:56Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 12:04
Evlilik yarışmasıyla tanınan Nur Erkoç estetikle bambaşka biri oldu! Fenomen gelin adayı Nur Erkoç değişimiyle ağızları açık bıraktı...
Bir döneme damga vuran "Kısmetse Olur" yarışmasında Batuhan Cimilli ile tanışarak programın tek evliliğini yapan Nur Erkoç, sosyal medyada dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Instagram'da 800 bini aşkın bir takipçi kitlesine sahip olan fenomen gelin adayı Nur Erkoç, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 2016 yılında dünyaevine giren Batuhan Cimilli ile Nur Erkoç, 2019 yılında evliliklerini sonlandırmıştı. Cimilli ile üç yıllık birlikteliğinden bir kızı olan Nur Erkoç, son haliyle hayranlarını şaşırttı. Estetikle bambaşka birine dönüşen Nur Erkoç'u görenler tanımakta zorlandı! İşte Nur Erkoç'un ağızları açık bırakan o değişimi...