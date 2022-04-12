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Haberler Galeri Evlilik yolunda ilk adımı atan Aslı Enver aileye girmişti! Aslı Enver'den dikkat çeken Önder Öztarhan açıklaması
Giriş Tarihi: 12.04.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 12:05

Evlilik yolunda ilk adımı atan Aslı Enver aileye girmişti! Aslı Enver'den dikkat çeken Önder Öztarhan açıklaması

Ünlü oyuncu Aslı Enver, önceki gün Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla buluşup bir mekanda zaman geçirdi. Enver, çıkışta ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birkaç gün önce sevgilisi Önder Öztarhan'ın annesi ile bir araya gelmesi hakkında konuştu. Aileye giren ve evlilik yolunda ilk adımı atan Aslı Enver, Önder Öztarhan hakkında da açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Evlilik yolunda ilk adımı atan Aslı Enver aileye girmişti! Aslı Enver’den dikkat çeken Önder Öztarhan açıklaması

Bir dargın bir barışık uzun süre birlikte olduğu şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, Aralık 2021'de Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Evlilik yolunda ilk adımı atan Aslı Enver aileye girmişti! Aslı Enver’den dikkat çeken Önder Öztarhan açıklaması

Basın mensuplarının "Hayırlı olsun, ilişkiniz nasıl gidiyor?" şeklindeki sorusunu yanıtsız bırakmayan oyuncu, Öztarhan ile birlikteliği hakkında ilk kez konuşmuş, "İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum" demişti.

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Evlilik yolunda ilk adımı atan Aslı Enver aileye girmişti! Aslı Enver’den dikkat çeken Önder Öztarhan açıklaması

AŞKI İTİRAF ETTİ

Sevgilisiyle birlikte mart ayında çıktıkları İzmir Alaçatı tatilinden de bahseden Enver, "Enerjimi topladım, dediğim gibi mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

Evlilik yolunda ilk adımı atan Aslı Enver aileye girmişti! Aslı Enver’den dikkat çeken Önder Öztarhan açıklaması

"Yüzünüz gülüyor, ilişki yaradı size galiba" şeklindeki yorumuna ise gülerek, "Çok teşekkür ederim" karşılığını vermişti.

Evlilik yolunda ilk adımı atan Aslı Enver aileye girmişti! Aslı Enver’den dikkat çeken Önder Öztarhan açıklaması

"HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU"

Magazin gündeminden düşmeyen Öztarhan ise geçtiğimiz ocak ayında teve2'de yayınlanan 'Magazin Masası' programının sunucusu Esin Övet'in, Aslı Enver haberlerine ilişkin mesajına çarpıcı bir yanıt vermişti.

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