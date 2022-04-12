Giriş Tarihi: 12.04.2022 11:54
Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
12:05
Evlilik yolunda ilk adımı atan Aslı Enver aileye girmişti! Aslı Enver'den dikkat çeken Önder Öztarhan açıklaması
Ünlü oyuncu Aslı Enver, önceki gün Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla buluşup bir mekanda zaman geçirdi. Enver, çıkışta ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birkaç gün önce sevgilisi Önder Öztarhan'ın annesi ile bir araya gelmesi hakkında konuştu. Aileye giren ve evlilik yolunda ilk adımı atan Aslı Enver, Önder Öztarhan hakkında da açıklamada bulundu. İşte detaylar...