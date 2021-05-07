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Haberler Galeri Evlilikten sonra dostluk da bitti! Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal hakkında açtı ağzını yumdu gözünü: Krizde olduğuna inanmıyorum!
Giriş Tarihi: 07.05.2021 12:25 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 12:31

Evlilikten sonra dostluk da bitti! eski eşi hakkında açtı ağzını yumdu gözünü: Krizde olduğuna inanmıyorum!

Ünlü popçu ile Sırp şarkıcı , 2008 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Ancak çift, 10 yıllık evliliklerini 2018 yılında bitirdi. Yaman ve Yavuz adında iki oğulları olan ve , boşansalar da sık sık çocukları için bir araya gelerek sanat camiasında örnek ebeveyn olarak gösteriliyordu. Ancak işler tersine döndü, dost olan ikilinin evliliklerinden sonra arkadaşlıkları da bitti. Pandemi nedeniyle maddi krizde olduğunu iddia eden ve nafakasını ödemediği konuşulan Mustafa Sandal, nafakanın düşürülmesi için eski eşine dava açmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili Sırp medyasına konuşan Emina Jahovic ise "Krizde olduğuna inanmıyorum. Mahkemede tüm kadınlar için savaşacağım" dedi.

Evlilikten sonra dostluk da bitti! Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal hakkında açtı ağzını yumdu gözünü: Krizde olduğuna inanmıyorum!

Ünlü popçu ile Sırp şarkıcı , 2008 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Ancak çift, 10 yıllık evliliklerini 2018 yılında bitirdi.

Evlilikten sonra dostluk da bitti! Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal hakkında açtı ağzını yumdu gözünü: Krizde olduğuna inanmıyorum!

Yaman ve Yavuz adında iki oğulları olan ve , boşansalar da sık sık çocukları için bir araya gelerek sanat camiasında örnek ebeveyn olarak gösteriliyordu.

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Evlilikten sonra dostluk da bitti! Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal hakkında açtı ağzını yumdu gözünü: Krizde olduğuna inanmıyorum!

Boşandıktan sonra 10 yılı aşkın süre dost kalan ile 'ın dostluğu, 'tamamen duygusal' nedenlerden bozuldu.

Evlilikten sonra dostluk da bitti! Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal hakkında açtı ağzını yumdu gözünü: Krizde olduğuna inanmıyorum!

Sırp şarkıcı, ünlü popçunun kendisine ödemeyi taahhüt ettiği nafakayı tam 26 ay boyunca vermediği iddiasıyla Musti hakkında icra takibi başlattı.

Evlilikten sonra dostluk da bitti! Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal hakkında açtı ağzını yumdu gözünü: Krizde olduğuna inanmıyorum!

Karşılıklı bıçakların çekildiği davasında son hamle, 'dan geldi. Popçunun "Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşıyorum" diyerek aylık 25 bin TL olan nafakanın 10 ya da 15 bin TL'ye düşürülmesi için mahkemeye gideceği iddia edildi.

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