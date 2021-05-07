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Giriş Tarihi: 07.05.2021 12:25Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 12:31
Evlilikten sonra dostluk da bitti! Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal hakkında açtı ağzını yumdu gözünü: Krizde olduğuna inanmıyorum!
Ünlü popçu Mustafa Sandal ile Sırp şarkıcı Emina Jahovic, 2008 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Ancak çift, 10 yıllık evliliklerini 2018 yılında bitirdi. Yaman ve Yavuz adında iki oğulları olan Emina Jahovic ve Mustafa Sandal, boşansalar da sık sık çocukları için bir araya gelerek sanat camiasında örnek ebeveyn olarak gösteriliyordu. Ancak işler tersine döndü, dost olan ikilinin evliliklerinden sonra arkadaşlıkları da bitti. Pandemi nedeniyle maddi krizde olduğunu iddia eden ve nafakasını ödemediği konuşulan Mustafa Sandal, nafakanın düşürülmesi için eski eşine dava açmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili Sırp medyasına konuşan Emina Jahovic ise "Krizde olduğuna inanmıyorum. Mahkemede tüm kadınlar için savaşacağım" dedi.