Giriş Tarihi: 06.03.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 10:42

Ey estetik sen nelere kadirsin! Kraliçe dizisinin yıldızı Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Burcu Özberk de estetik harikası çıktı!

Kraliçe'nin yıldızı Burcu Özberk estetik güzeli çıktı! Yer aldığı dizi ve filmlerle adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk'in oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Son olarak şarkıcı ve oyuncu Murat Boz ile 'Rüyanda Görrsün' filminde başrololan Burcu Özberk şimdilerde 'Kraliçe' dizisinde boy gösteriyor. Ekranların aranan oyuncularından olan Burcu Özberk'i sosyal medyada 9.2 milyon kişi takip ediyor. Burcu Özberk'in paylaşımları da büyük beğeni topluyor.. Sempatik tavırlarıyla kendini sevdiren oyuncu Burcu Özberk'in ortaya çıkan estetiksiz halleri ise hayranlarını oldukça şaşırttı. Burcu Özberk'i doğal güzel zanneden hayranları oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarını görünce "Burcu Özberk de estetik harikasıymış" demeden edemedi. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali...