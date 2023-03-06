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Haberler Galeri Ey estetik sen nelere kadirsin! Kraliçe dizisinin yıldızı Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Burcu Özberk de estetik harikası çıktı!
Giriş Tarihi: 06.03.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 10:42

Ey estetik sen nelere kadirsin! Kraliçe dizisinin yıldızı Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Burcu Özberk de estetik harikası çıktı!

Kraliçe'nin yıldızı Burcu Özberk estetik güzeli çıktı! Yer aldığı dizi ve filmlerle adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk'in oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Son olarak şarkıcı ve oyuncu Murat Boz ile 'Rüyanda Görrsün' filminde başrololan Burcu Özberk şimdilerde 'Kraliçe' dizisinde boy gösteriyor. Ekranların aranan oyuncularından olan Burcu Özberk'i sosyal medyada 9.2 milyon kişi takip ediyor. Burcu Özberk'in paylaşımları da büyük beğeni topluyor.. Sempatik tavırlarıyla kendini sevdiren oyuncu Burcu Özberk'in ortaya çıkan estetiksiz halleri ise hayranlarını oldukça şaşırttı. Burcu Özberk'i doğal güzel zanneden hayranları oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarını görünce "Burcu Özberk de estetik harikasıymış" demeden edemedi. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali...

Ey estetik sen nelere kadirsin! Kraliçe dizisinin yıldızı Burcu Özberk’i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Burcu Özberk de estetik harikası çıktı!

Burcu Özber şu sıralar yer aldığı yeni filmi Rüyanda Görürsün ve dizisi Kraliçe'nin heyecanını yaşıyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Burcu Özberk kariyerinde basamakları üçer beşer tırmanıyor.

Ey estetik sen nelere kadirsin! Kraliçe dizisinin yıldızı Burcu Özberk’i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Burcu Özberk de estetik harikası çıktı!

Başrolünü Murat Boz ile paylaştığı Rüyanda Görürsün dizisnin ardından yeni dizisi Kraliçe ile ekranlara dönen Burcu Özberk hayranlarını sevindirdi.

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Ey estetik sen nelere kadirsin! Kraliçe dizisinin yıldızı Burcu Özberk’i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Burcu Özberk de estetik harikası çıktı!

Yer aldığı dizi ve filmlerle ekranların aranan oyuncularından olmayı başaran Burcu Özberk, kendine hayran bırakıyor.

Ey estetik sen nelere kadirsin! Kraliçe dizisinin yıldızı Burcu Özberk’i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Burcu Özberk de estetik harikası çıktı!

Burcu Özberk'i sosyal medyada 9.2 milyon kişi takip ediyor. Burcu Özberk'in paylaşımları da büyük beğeni topluyor..

Ey estetik sen nelere kadirsin! Kraliçe dizisinin yıldızı Burcu Özberk’i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Burcu Özberk de estetik harikası çıktı!

Adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk'in oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden.

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