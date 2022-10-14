Giriş Tarihi: 14.10.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 10:21

"Ey estetik sen nelere kadirsin" Şarkıcı Hatice'nin son hali sosyal medyanın dilinde!

Şarkıcı Hatice de estetik harikası oldu! Şarkıcı Hatice son yıllarda değişimiyle çok konuşuluyor. Asıl adı Hatice Çakar olan ve Narlıdere doğumlu şarkıcı pop müziğin tanınan isimlerinden biri. Düzgün fiziğiyle de çok konuşulan şarkıcı Hatice'nin yıllar önceki hali ise görenlere adeta 'Yok artık' dedirtiyor. Şarkıcı Hatice yıllar içinde bambaşka birine dönüştü. Estetik operasyonlarla değişen şarkıcı Hatice güzelliği ve cesur pozlarıyla ilgi odağı oluyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı'dan geçtiğimiz aylarda sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. İşte merak edenler için şarkıcı Hatice'nin son hali ve estetiksiz hali...