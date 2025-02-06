Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
10:44
Ezgi Mola'yı tanımak neredeyse imkansız! 25 yıl önceki halini paylaştı: "Sanki Aydan Şener..."
Başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Ezgi Mola, şimdilerde atv'nin yeni dizisi Başka Bir Gün için ekran karşısında. Performansıyla başarı toplayan ünlü oyuncu son olarak geçmiş halleriyle gündem oldu. Sosyal medya hesabında eski fotoğraflarını paylaşan Ezgi Mola, Aydan Şener'e benzetilmesinin yanı sıra hayranlarından da büyük beğeni topladı.