Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ezgi Mola'yı tanımak neredeyse imkansız! 25 yıl önceki halini paylaştı: "Sanki Aydan Şener..."
Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:44

Ezgi Mola'yı tanımak neredeyse imkansız! 25 yıl önceki halini paylaştı: "Sanki Aydan Şener..."

Başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Ezgi Mola, şimdilerde atv'nin yeni dizisi Başka Bir Gün için ekran karşısında. Performansıyla başarı toplayan ünlü oyuncu son olarak geçmiş halleriyle gündem oldu. Sosyal medya hesabında eski fotoğraflarını paylaşan Ezgi Mola, Aydan Şener'e benzetilmesinin yanı sıra hayranlarından da büyük beğeni topladı.

Ezgi Mola’yı tanımak neredeyse imkansız! 25 yıl önceki halini paylaştı: Sanki Aydan Şener...

Ekranların sevilen yüzü Ezgi Mola, şimdilerde Başka Bir Gün dizi ile hayranlarının beğenisini topluyor.

Ezgi Mola’yı tanımak neredeyse imkansız! 25 yıl önceki halini paylaştı: Sanki Aydan Şener...

Sosyal medya hesabını da sıkça kullanan ünlü oyuncu, hayatından da kareler paylaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ezgi Mola’yı tanımak neredeyse imkansız! 25 yıl önceki halini paylaştı: Sanki Aydan Şener...

Oyuncu Ezgi Mola, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksallı evlenmişti.

Ezgi Mola’yı tanımak neredeyse imkansız! 25 yıl önceki halini paylaştı: Sanki Aydan Şener...

Çift ilk çocukları Can'ı ise 2023 yılında kucaklarına almıştı.

Ezgi Mola’yı tanımak neredeyse imkansız! 25 yıl önceki halini paylaştı: Sanki Aydan Şener...

Her haliyle sevenlerinin kalbini kazanan oyuncu son olarak sosyal medya hesabında geçmişe bir yolculuk yaptı.

SON DAKİKA