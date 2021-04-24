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Giriş Tarihi: 23.04.2021 05:57Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 09:45
Fahriye Evcen ‘Akşam güneşine karşı’ duru güzelliğini sergiledi! Sıfır makyaj ve filtresiz cesareti konuşturdu sosyal medyayı salladı!
Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Fahriye Evcen yeni paylaşımıyla adeta cesareti konuşturdu. Fahriye Evcen'in sıfır makyaj ve filtresiz paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Güzelliği ile dillere destan Evcen yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Evcen'in hayranları sosyal medya paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Fahriye Evcen'in 'Akşam güneşine karşı' yeni selfie paylaşımları adeta sosyal medyayı yaktı geçti.