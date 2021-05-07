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Haberler Galeri Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen’in fotoğrafını paylaştı ve sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’
Giriş Tarihi: 06.05.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 08:30

annesi ’in fotoğrafını paylaştı ve sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu , sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Fahriye Evcen, magazin gündeminden düşmüyor. Güzel oyuncu yaptığı son paylaşımla yine kendinden söz ettirmeyi başardı. Annesi 'in fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Annesi Hatime Evcen'i paylaşan Fahriye Evcen 'Canım annem. Küçükken nelerini ödünç almadım ki senden. O en sevdiğin parfümün, kremlerin… Ama aynı zamanda özgüvenimi de senden aldım, cesaretimi de!' notu ekledi. Takipçileri ünlü oyuncuya 'Güzelliğini ondan almış' yorumlarında bulundu. İşte merak edenler için Fahriye Evcen'in annesi Hatime Evcen…

Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen’in fotoğrafını paylaştı ve sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

Sanat dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden ve dizi aşkını gerçek hayata taşıyan ünlülerden.

Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen’in fotoğrafını paylaştı ve sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu çift ile özel hayatlarıyla da sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden.

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Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen’in fotoğrafını paylaştı ve sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

2019'un Nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına alan çift sosyal medyadan sık sık özel hayatlarıyla ilgili yapmayı ihmal etmiyor.

Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen’in fotoğrafını paylaştı ve sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

'in güzelliği annesinden geliyormuş...

Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen’in fotoğrafını paylaştı ve sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

'in annesi 'in fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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