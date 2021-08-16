Fahriye Evcen beyaz mayolu paylaşımıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Fahriye Evcen’in doğal güzelliğine övgüler yağdı...

Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 8 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Doludizgin devam eden ilişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı ise 2019 yılında kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ikiliden Fahriye Evcen, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Evcen, sosyal medya hesabını aktif kullanarak hayranlarıyla iletişimi koparmıyor. Şimdilerde tatilde olan Özçivit ailesi, her hareketiyle ilgi odağı oluyor. Son olarak güzel oyuncu, teknede çekildiği beyaz mayolu pozlarını 12 milyonu aşkın takipçili sayfasından paylaştı. Doğal güzelliğiyle ilgi odağı olan Fahriye Evcen'e kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi...