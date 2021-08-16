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Haberler Galeri Fahriye Evcen beyaz mayolu paylaşımıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Fahriye Evcen'in doğal güzelliğine övgüler yağdı...
Giriş Tarihi: 16.08.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 16:37

Fahriye Evcen beyaz mayolu paylaşımıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Fahriye Evcen'in doğal güzelliğine övgüler yağdı...

Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 8 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Doludizgin devam eden ilişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı ise 2019 yılında kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ikiliden Fahriye Evcen, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Evcen, sosyal medya hesabını aktif kullanarak hayranlarıyla iletişimi koparmıyor. Şimdilerde tatilde olan Özçivit ailesi, her hareketiyle ilgi odağı oluyor. Son olarak güzel oyuncu, teknede çekildiği beyaz mayolu pozlarını 12 milyonu aşkın takipçili sayfasından paylaştı. Doğal güzelliğiyle ilgi odağı olan Fahriye Evcen'e kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi...

Fahriye Evcen beyaz mayolu paylaşımıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Fahriye Evcen’in doğal güzelliğine övgüler yağdı...

Bodrum'da çıkan yangın dolayısıyla tatillerine ara veren oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, İstanbul'a dönmüşlerdi.

Fahriye Evcen beyaz mayolu paylaşımıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Fahriye Evcen’in doğal güzelliğine övgüler yağdı...

Yangının sönmesiyle tatillerine kaldıkları yerden devam eden Özçivit Ailesi, Gümüşlük'teki evlerine yerleştiler.

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Fahriye Evcen beyaz mayolu paylaşımıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Fahriye Evcen’in doğal güzelliğine övgüler yağdı...

FAHRİYE'DEN MAYOLU POZ

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Fahriye Evcen'den yeni tatil fotoğrafı geldi.

Fahriye Evcen beyaz mayolu paylaşımıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Fahriye Evcen’in doğal güzelliğine övgüler yağdı...

Güzel oyuncu, beyaz çizgili mayosuyla teknede poz verdi. Evcen'in paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Fahriye Evcen beyaz mayolu paylaşımıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Fahriye Evcen’in doğal güzelliğine övgüler yağdı...

"ÜZÜLDÜK"

Öte yandan yangından çok etkilendiklerini söyleyen ünlü çift, "Yaşanan olaylar herkesi olduğu kadar bizi de üzdü. Çok korktuk!" diye konuşmuştu.

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