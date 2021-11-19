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Haberler Galeri Fahriye Evcen çocuklar gibi şen! Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in atlıkarınca pozlarına beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 19.11.2021 07:10 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 07:23

Fahriye Evcen çocuklar gibi şen! Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in atlıkarınca pozlarına beğeni yağdı!

Ünlü oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen şu sıralar kariyerlerinde zirveyi yaşıyorlar. Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. 2017 yılında evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin hayatı oğulları Karan ile daha da güzelleşti. Güzel oyuncu Fahriye Evcen Karan'ın bakımı ile bizzat ilgilenmek için setlerden uzak kalmıştı ama sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşmayı hiç ihmal etmedi. Setlere geri dönen Fahriye Evcen paylaşımlarına yenilerini ekledi. Son olarak atlıkarınca üzerinde pozlarını paylaşan Fahriye Evcen güzelliği ile yine büyüledi.

Fahriye Evcen çocuklar gibi şen! Güzel oyuncu Fahriye Evcen’in atlıkarınca pozlarına beğeni yağdı!

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da başrol oyayan Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.

Fahriye Evcen çocuklar gibi şen! Güzel oyuncu Fahriye Evcen’in atlıkarınca pozlarına beğeni yağdı!

İlişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı.

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Fahriye Evcen çocuklar gibi şen! Güzel oyuncu Fahriye Evcen’in atlıkarınca pozlarına beğeni yağdı!

Ünlü oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen şu sıralar kariyerlerinde zirveyi yaşıyorlar.

Fahriye Evcen çocuklar gibi şen! Güzel oyuncu Fahriye Evcen’in atlıkarınca pozlarına beğeni yağdı!

2017 yılında evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin hayatı oğulları Karan ile daha da güzelleşti.

Fahriye Evcen çocuklar gibi şen! Güzel oyuncu Fahriye Evcen’in atlıkarınca pozlarına beğeni yağdı!

Güzel oyuncu Fahriye Evcen Karan'ın bakımı ile bizzat ilgilenmek için setlerden uzak kalmıştı ama sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşmayı hiç ihmal etmedi.

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