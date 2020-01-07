Fahriye Evcen doğal güzelliğini sergiledi! Güzel oyuncu Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya çalkalandı!

Fahriye Evcen'den yeni bir paylaşım daha... Yaprak Dökümü dizisi ile yıldızı parlayan oyunculardan Fahriye Evcen, Çalıkuşu dizisinde partneri olan Burak Özçivit ile dizi aşkını gerçeğe dönüştürmüştü. Ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2017 yılında mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmış, 2018 yılında da oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı. 33 yaşındaki güzel oyuncu Fahriye Evcen hamilelik döneminde aldığı kilolarla çok konuşulmuş ama kısa sürede eski formuna dönmüştü. 2019'un son günlerine Fahriye Evcen'in eski formuna kavuştuğu hallerini paylaşması damga vurdu. Fahriye Evcen oğlu Karan ile çekildiği fotoğrafları paylaşmasının ardından hayranlarına yeni paylaşımlarda bulundu. Fahriye Evcen'in verdiği kilolar ise dikkatlerden kaçmadı. Eski formuna kavuşan Fahriye Evcen'den bugün yeni bir paylaşım daha geldi. Doğal güzelliğine oldukça güvenen Fahriye Evcen sıfır makyaj hali ile yine hayranlarından tam not aldı. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen'in makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...