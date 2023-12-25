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Haberler Galeri Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit’in doğum günün böyle kutladı! 'İyi ki doğdun babamız'
Giriş Tarihi: 25.12.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 10:03

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit’in doğum günün böyle kutladı! 'İyi ki doğdun babamız'

"Fahriye Evcen güzelliği diye bir şey var" yorumlarının yapıldığı pozlarıyla Fahriye Evcen yine zarafetini konuşturdu... Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti özel hayatlarıyla sosyal medyada her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. Çocuklarını büyüten Fahriye Evcen yeniden ekranlarda boy göstermeye başlamıştı. Fahriye Evcen, son olarak sosyal medya hesabından eşi Burak Özçivit'in doğum günüyle ilgili paylaşımda bulundu. Çocukları ve eşiyle beraber fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu ailecek fotoğraflarına 'İyi ki doğdun babamız' notunu düştü.

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit’in doğum günün böyle kutladı! ’İyi ki doğdun babamız’

Reklam filmleriyle dikkat çeken Fahriye Evcen sinema ve dizi sektöründen uzak olsa da ekranlarda sık sık boy gösteriyor. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla birlikte fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu ailecek fotoğraflarına 'İyi ki doğdun babamız' notunu düştü.

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit’in doğum günün böyle kutladı! ’İyi ki doğdun babamız’

Fahriye Evcen adeta "dönüşüm muhteşem olacak" demişti.

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Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit’in doğum günün böyle kutladı! ’İyi ki doğdun babamız’

Fahriye Evcen'in minili pozları yaktı geçti

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit’in doğum günün böyle kutladı! ’İyi ki doğdun babamız’

"Fahriye Evcen güzelliği diye bir şey var" yorumlarının yapıldığı pozlarıyla Fahriye Evcen yine zarafetini konuşturdu...

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit’in doğum günün böyle kutladı! ’İyi ki doğdun babamız’

İddialı pozları ile göz kamaştıran Fahriye Evcen aile hayatı ile ilgili yaptığı itiraflarla da dikkat çekmişti.

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