Giriş Tarihi: 25.12.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 10:03

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit’in doğum günün böyle kutladı! 'İyi ki doğdun babamız'

"Fahriye Evcen güzelliği diye bir şey var" yorumlarının yapıldığı pozlarıyla Fahriye Evcen yine zarafetini konuşturdu... Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti özel hayatlarıyla sosyal medyada her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. Çocuklarını büyüten Fahriye Evcen yeniden ekranlarda boy göstermeye başlamıştı. Fahriye Evcen, son olarak sosyal medya hesabından eşi Burak Özçivit'in doğum günüyle ilgili paylaşımda bulundu. Çocukları ve eşiyle beraber fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu ailecek fotoğraflarına 'İyi ki doğdun babamız' notunu düştü.