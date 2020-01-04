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  • Fahriye Evcen eski formuna kavuştu müthiş pozlar ardı ardına geldi! Fahriye Evcen'den yeni bir paylaşım daha...

eski formuna kavuştu müthiş pozlar ardı ardına geldi! daha...

ve çifti geçtiğimiz nisan ayında oğulları 'ı kucaklarına almışlardı. Fahriye Evcen oğlu Karan'a bakıcı tutmamış ve oğlu ile kendi özel olarak ilgilenmek istemişti. Hamilelik döneminde kilo alan güzel oyuncu Fahriye Evcen doğum sonrası kilolarından emziren bir anne olduğu için bir süre kurtulamamış ve oğlunun anne sütünden faydalanmasının daha önemli olduğunu her fırsatta dile getirmişti. Bazı çevrelerin kendine Fahriye Evcen'in kilolarını dert etmesi ise oldukça eleştirilmiş Burak Özçivit'ten de eşi Fahriye Evcen'e destek gelmişti. 2019'un son günlerine Fahriye Evcen'in eski formuna kavuştuğu hallerini paylaşması damga vurdu. Fahriye Evcen oğlu Karan ile çekildiği fotoğrafları paylaşmasının ardından hayranlarına yeni paylaşımlarda bulundu. kilolar ise dikkatlerden kaçmadı. Eski formuna kavuşan Fahriye Evcen'den bugün yeni bir paylaşım daha geldi. 3 saatte 600 bin beğeni alan Fahriye Evcen'nin fotoğrafına yorum yağdı. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 15:08
Fahriye Evcen eski formuna kavuştu müthiş pozlar ardı ardına geldi! Fahriye Evcen'den yeni bir paylaşım daha...

ve çifti geçtiğimiz nisan ayında oğulları 'ı kucaklarına almışlardı. Fahriye Evcen oğlu Karan'a bakıcı tutmamış ve oğlu ile kendi özel olarak ilgilenmek istemişti. Hamilelik döneminde kilo alan güzel oyuncu Fahriye Evcen doğum sonrası kilolarından emziren bir anne olduğu için bir süre kurtulamamış ve oğlunun anne sütünden faydalanmasının daha önemli olduğunu her fırsatta dile getirmişti. Bazı çevrelerin kendine Fahriye Evcen'in kilolarını dert etmesi ise oldukça eleştirilmiş Burak Özçivit'ten de eşi Fahriye Evcen'e destek gelmişti. 2019'un son günlerine Fahriye Evcen'in eski formuna kavuştuğu hallerini paylaşması damga vurdu.

Fahriye Evcen eski formuna kavuştu müthiş pozlar ardı ardına geldi! Fahriye Evcen'den yeni bir paylaşım daha...

oğlu ile çekildiği fotoğrafları paylaşmasının ardından hayranlarına yeni paylaşımlarda bulundu. kilolar ise dikkatlerden kaçmadı. Eski formuna kavuşan Fahriye Evcen'den bugün yeni bir paylaşım daha geldi. 3 saatte 600 bin beğeni alan Fahriye Evcen'nin fotoğrafına yorum yağdı.

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Fahriye Evcen eski formuna kavuştu müthiş pozlar ardı ardına geldi! Fahriye Evcen'den yeni bir paylaşım daha...

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Fahriye Evcen eski formuna kavuştu müthiş pozlar ardı ardına geldi! Fahriye Evcen'den yeni bir paylaşım daha...

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Fahriye Evcen eski formuna kavuştu müthiş pozlar ardı ardına geldi! Fahriye Evcen'den yeni bir paylaşım daha...

EMINA JAHOVIC

Fahriye Evcen eski formuna kavuştu müthiş pozlar ardı ardına geldi! Fahriye Evcen'den yeni bir paylaşım daha...
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Fahriye Evcen eski formuna kavuştu müthiş pozlar ardı ardına geldi! Fahriye Evcen'den yeni bir paylaşım daha...

EBRU ŞALLI

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