Fahriye Evcen eski formuna kavuştu müthiş pozlar ardı ardına geldi! Fahriye Evcen'den yeni bir paylaşım daha...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti geçtiğimiz nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı. Fahriye Evcen oğlu Karan'a bakıcı tutmamış ve oğlu ile kendi özel olarak ilgilenmek istemişti. Hamilelik döneminde kilo alan güzel oyuncu Fahriye Evcen doğum sonrası kilolarından emziren bir anne olduğu için bir süre kurtulamamış ve oğlunun anne sütünden faydalanmasının daha önemli olduğunu her fırsatta dile getirmişti. Bazı çevrelerin kendine Fahriye Evcen'in kilolarını dert etmesi ise oldukça eleştirilmiş Burak Özçivit'ten de eşi Fahriye Evcen'e destek gelmişti. 2019'un son günlerine Fahriye Evcen'in eski formuna kavuştuğu hallerini paylaşması damga vurdu.