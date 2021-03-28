Fahriye Evcen fotoğraf çekiminden paylaştı... Fahriye Evcen'den çok konuşulacak yeni pozlar!

Uzun süredir sadece ailesi ve kendinin özel anlarını paylaşan Fahriye Evcen'den sürpriz kareler geldi. İşi için objektif karşısına geçen Fahriye Evcen eşsiz güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen yine güzelliği ile baş döndürdü. Ardı ardına verdiği pozlara yenilerini ekleyen Fahriye Evcen'in ekranlara dönüşü muhteşem olacağa benziyor. Fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in yeni karelerine beğeni yağdı. İşte Fahriye Evcen'in yeni pozları...