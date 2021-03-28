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Haberler Galeri Fahriye Evcen fotoğraf çekiminden paylaştı... Fahriye Evcen'den çok konuşulacak yeni pozlar!

fotoğraf çekiminden paylaştı... Fahriye Evcen'den çok konuşulacak yeni pozlar!

Uzun süredir sadece ailesi ve kendinin özel anlarını paylaşan 'den sürpriz kareler geldi. İşi için objektif karşısına geçen Fahriye Evcen eşsiz güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Kuruluş Osman'ın yıldızı 'in eşi Fahriye Evcen yine güzelliği ile baş döndürdü. Ardı ardına verdiği pozlara yenilerini ekleyen Fahriye Evcen'in ekranlara dönüşü muhteşem olacağa benziyor. Fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in yeni karelerine beğeni yağdı. İşte ...

Giriş Tarihi: 28.03.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 10:15
Fahriye Evcen fotoğraf çekiminden paylaştı... Fahriye Evcen'den çok konuşulacak yeni pozlar!

Uzun süredir sadece ailesi ve kendinin özel anlarını paylaşan 'den sürpriz kareler geldi. İşi için objektif karşısına geçen Fahriye Evcen eşsiz güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

Fahriye Evcen fotoğraf çekiminden paylaştı... Fahriye Evcen'den çok konuşulacak yeni pozlar!

Kuruluş Osman'ın yıldızı 'in eşi yine güzelliği ile baş döndürdü.

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Fahriye Evcen fotoğraf çekiminden paylaştı... Fahriye Evcen'den çok konuşulacak yeni pozlar!

Ardı ardına verdiği pozlara yenilerini ekleyen 'in ekranlara dönüşü muhteşem olacağa benziyor.

Fahriye Evcen fotoğraf çekiminden paylaştı... Fahriye Evcen'den çok konuşulacak yeni pozlar!

İşte 'in yeni pozları...

Fahriye Evcen fotoğraf çekiminden paylaştı... Fahriye Evcen'den çok konuşulacak yeni pozlar!

Fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçen 'in yeni karelerine beğeni yağdı.

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