Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fahriye Evcen ile Ebru Gündeş'in piştisi dillere düştü! Sosyal medyayı ikiye bölen kombin!
Giriş Tarihi: 11.12.2021 11:28 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 11:34

Fahriye Evcen ile Ebru Gündeş'in piştisi dillere düştü! Sosyal medyayı ikiye bölen kombin!

"O Ses Türkiye" jürilerinden olan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 6 gün önce yarışmaya sarılı siyahlı bir ceket ile katıldı. Ceketiyle çekildiği kareleri de sosyal medya hesabından yayınladı. Ebru Gündeş'den iki gün sonra ise güzel oyuncu Fahriye Evcen aynı ceket ile poz verdi. Ceketi benzer bir kombin ile tamamlayan Evcen, sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü isimlerin piştisi, hayranlarını da harekete geçirdi. Kıyafeti kimin daha iyi taşıdığı tartışmasıyla ilgili sosyal medya kullanıcılarından pek çok yorum geldi.

Fahriye Evcen ile Ebru Gündeş’in piştisi dillere düştü! Sosyal medyayı ikiye bölen kombin!

Fahriye Evcen, gerek özel hayatı gerek iş hayatı, dizileri, rol aldığı reklam filmleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla hep gündemde olan bir isim.

Fahriye Evcen ile Ebru Gündeş’in piştisi dillere düştü! Sosyal medyayı ikiye bölen kombin!

Milyonlarca takipçisi olan Fahriye Evcen güzel ve şık giyinmeyi seviyor ve sık sık kıyafetleriyle birlikte paylaşımlarda bulunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fahriye Evcen ile Ebru Gündeş’in piştisi dillere düştü! Sosyal medyayı ikiye bölen kombin!

Oyuncu son paylaşımında giydiği, gömlek ceket tarzındaki kıyafetle sahnelerin ünlü bir ismiyle pişti olmaktan kurtulamadı.

Fahriye Evcen ile Ebru Gündeş’in piştisi dillere düştü! Sosyal medyayı ikiye bölen kombin!

Fahriye Evcen'in giydiği kıyafeti kısa bir süre önce ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, jürisi olduğu 'O Ses Türkiye' programında giydi.

Fahriye Evcen ile Ebru Gündeş’in piştisi dillere düştü! Sosyal medyayı ikiye bölen kombin!

Ebru Gündeş Instagram hesabından da programda aynı kıyafetle çekilen fotoğraflarını paylaştı.

SON DAKİKA