Fahriye Evcen ile Ebru Gündeş’in piştisi dillere düştü! Sosyal medyayı ikiye bölen kombin!

"O Ses Türkiye" jürilerinden olan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 6 gün önce yarışmaya sarılı siyahlı bir ceket ile katıldı. Ceketiyle çekildiği kareleri de sosyal medya hesabından yayınladı. Ebru Gündeş'den iki gün sonra ise güzel oyuncu Fahriye Evcen aynı ceket ile poz verdi. Ceketi benzer bir kombin ile tamamlayan Evcen, sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü isimlerin piştisi, hayranlarını da harekete geçirdi. Kıyafeti kimin daha iyi taşıdığı tartışmasıyla ilgili sosyal medya kullanıcılarından pek çok yorum geldi.