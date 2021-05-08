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Haberler Galeri Fahriye Evcen ile oğlu Karan kamera karşısında! Fahriye Evcen'in oğlu Karan reklam yıldızı mı oluyor?
Giriş Tarihi: 08.05.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 11:13

ile oğlu kamera karşısında! mı oluyor?

ile kendisi gibi oyuncu olan eşi 'in oğulları geçtiğimiz haftalarda 2 yaşına basmıştı. Doğduğu ilk günden beri en az annesi ve babası kadar ünlü olan mı oluyor? Oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra setlere ara veren Fahriye Evcen son günlerde yaptığı reklam anlaşmalarıyla gündemde. Son olarak bir mobilya firmasının reklamlarından boy gösteren Fahriye Evcen aynı zamanda bir bebek bezi ile de anlaştı. ile ortaya çıkan son fotoğrafı büyük beğeni toplarken 'Reklamda Karan da mı oynuyor?' soruları sorulmaya başlandı. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Fahriye Evcen'in oğlu Karan karizması ile babası Burak Özçivit'e benzetiliyor. İşte Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile son pozu...

Fahriye Evcen ile oğlu Karan kamera karşısında! Fahriye Evcen'in oğlu Karan reklam yıldızı mı oluyor?

Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu ile kendisi gibi oyuncu olan eşi , 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmıştı.

Fahriye Evcen ile oğlu Karan kamera karşısında! Fahriye Evcen'in oğlu Karan reklam yıldızı mı oluyor?

Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ile , 2017 yılında nikah masasına oturmuş, gözde çiftn 2019 yılında oğulları dünyaya gelmişti.

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Fahriye Evcen ile oğlu Karan kamera karşısında! Fahriye Evcen'in oğlu Karan reklam yıldızı mı oluyor?

ile 'in oğulları geçtiğimiz haftalarda 2 yaşına basmıştı.

Fahriye Evcen ile oğlu Karan kamera karşısında! Fahriye Evcen'in oğlu Karan reklam yıldızı mı oluyor?

Doğduğu ilk günden beri en az annesi ve babası kadar ünlü olan Özçivit mı oluyor?

Fahriye Evcen ile oğlu Karan kamera karşısında! Fahriye Evcen'in oğlu Karan reklam yıldızı mı oluyor?

Oğlu 'a hamile kaldıktan sonra setlere ara veren son günlerde yaptığı reklam anlaşmalarıyla gündemde.

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