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Haberler Galeri Fahriye Evcen ile oğlu Karan sosyal medyaya damga vurdu! ‘Babası gibi keskin bakışlım...’

ile oğlu sosyal medyaya damga vurdu! ‘Babası gibi keskin bakışlım...’

, paylaşımlarıyla magazin gündeminden inmiyor. Her paylaştığı fotoğrafı beğeniye ulaşan güzel oyuncu Fahriye Evcen, son olarak oğlu 'la bir yaptı. 3 yıl önce dünyaevine giren ile Fahriye Evcen, geçtiğimiz yıl oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı. Şu sıralar ailesiyle birlikte 'da tatil yapan Fahriye Evcen, oğlu Karan ile tatil fotoğrafını 'da takipçileri ile paylaştı. Evcen fotoğrafın altına "Babası gibi keskin bakışlım..." notunu düştü.

Giriş Tarihi: 09.07.2020 15:13 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 15:20
Fahriye Evcen ile oğlu Karan sosyal medyaya damga vurdu! ‘Babası gibi keskin bakışlım...’

, paylaşımlarıyla magazin gündeminden inmiyor. Her paylaştığı fotoğrafı beğeniye ulaşan güzel oyuncu Fahriye Evcen, son olarak oğlu 'la bir yaptı. 3 yıl önce dünyaevine giren ile Fahriye Evcen, geçtiğimiz yıl oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı. Şu sıralar ailesiyle birlikte 'da tatil yapan Fahriye Evcen, oğlu Karan ile tatil fotoğrafını 'da takipçileri ile paylaştı. Evcen fotoğrafın altına "Babası gibi keskin bakışlım..." notunu düştü.

Fahriye Evcen ile oğlu Karan sosyal medyaya damga vurdu! ‘Babası gibi keskin bakışlım...’

Ailesiyle birlikte 'da tatil yapan 'den yeni fotoğraf.

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Fahriye Evcen ile oğlu Karan sosyal medyaya damga vurdu! ‘Babası gibi keskin bakışlım...’

Geçtiğimiz yıl anne olan ve şu sıralar ailesiyle birlikte 'da tatil yapan , oğlu ile tatil fotoğrafını 'da takipçileri ile paylaştı.

Fahriye Evcen ile oğlu Karan sosyal medyaya damga vurdu! ‘Babası gibi keskin bakışlım...’

BABASI GİBİ...
Evcen fotoğrafın altına "Babası gibi keskin bakışlım..." notunu düştü.

Fahriye Evcen ile oğlu Karan sosyal medyaya damga vurdu! ‘Babası gibi keskin bakışlım...’

REKOR BEĞENİ
'in fotoğrafı 30 dakikada 600 bin aldı.

Fahriye Evcen ile oğlu Karan sosyal medyaya damga vurdu! ‘Babası gibi keskin bakışlım...’

BODRUM'DA İLE TATİLİ
, eşi ve oğlu 'la tatiline çıktı. Çift geçtiğimiz yıl Bodrum, Gümüşlük'te satın aldıkları 6 milyon TL değerindeki evlerinde Evcen'in annesi ve kız kardeşini de ağırladı.

Fahriye Evcen ile oğlu Karan sosyal medyaya damga vurdu! ‘Babası gibi keskin bakışlım...’

İkilinin yazlık evlerinde 2 yardımcı, bir bahçıvan, bir çocuk bakıcısı ve şoför olmak üzere toplam 5 personelin çalıştığı öğrenildi.

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