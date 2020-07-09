Fahriye Evcen ile oğlu Karan sosyal medyaya damga vurdu! ‘Babası gibi keskin bakışlım...’

Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden inmiyor. Her paylaştığı fotoğrafı rekor beğeniye ulaşan güzel oyuncu Fahriye Evcen, son olarak oğlu Karan'la bir paylaşım yaptı. 3 yıl önce dünyaevine giren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, geçtiğimiz yıl oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı. Şu sıralar ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen, oğlu Karan ile tatil fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Evcen fotoğrafın altına "Babası gibi keskin bakışlım..." notunu düştü.