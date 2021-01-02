Fahriye Evcen kış kombini ile mest etti! Fahriye Evcen bahçesinden paylaştı... Doğal güzelliğine beğeni yağdı!

Güzel oyuncu Fahriye Evcen sosyal medyayı çok sevdi. Yeni yılda ardı ardına paylaşımlarda bulunan Fahriye Evcen Instagram pozlarına yenilerini ekledi. Fahriye Evcen kış kombini ile beğeni toplarken doğal güzelliğiyle de mest etti. Yeni yılda oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile paylaşımlarda bulunan Fahriye Evcen yeni yılın ilk günlerinde verdiği pozlarla yeniden gündem oldu. Fahriye Evcen bu sefer evinin bahçesinde verdiği pozları hayranlarının beğenisine sundu. İşte 34 yaşındaki Fahriye Evcen'in bahçe pozu... Güzel oyuncu Fahriye Evcen sosyal medyayı çok sevdi. Yeni yılda ardı ardına paylaşımlarda bulunan Fahriye Evcen Instagram pozlarına yenilerini ekledi. Yeni yılda oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile paylaşımlarda bulunan Fahriye Evcen yeni yılın ilk günlerinde verdiği pozlarla yeniden gündem oldu. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit yeni yıla eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile girdi. Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın yanağına kondurduğu öpücükten geriye kalan ruj izi gülümsetirken Özçivit ailesinin mutlu aile pozlarına beğeni yağdı. Fahriye Evcen bu sefer evinin bahçesinde verdiği pozları hayranlarının beğenisine sundu. Fahriye Evcen kış kombini ile beğeni toplarken doğal güzelliğiyle de mest etti. İşte 34 yaşındaki Fahriye Evcen'in bahçe pozu...