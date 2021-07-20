Fahriye Evcen oğlu Karan’ı paylaştı olanlar oldu! Babası Burak Özçivit gibi o da karizmatik! Sosyal medya onu konuşuyor!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fahriye Evcen yer aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile birlikte sezonu Bodrum'da açan Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın fotoğraflarını paylaştı. Karan'a beğeni yağdı.