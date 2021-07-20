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Haberler Galeri Fahriye Evcen oğlu Karan’ı paylaştı olanlar oldu! Babası Burak Özçivit gibi o da karizmatik! Sosyal medya onu konuşuyor!
Giriş Tarihi: 20.07.2021 16:04 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 16:11

Fahriye Evcen oğlu Karan’ı paylaştı olanlar oldu! Babası Burak Özçivit gibi o da karizmatik! Sosyal medya onu konuşuyor!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fahriye Evcen yer aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile birlikte sezonu Bodrum'da açan Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın fotoğraflarını paylaştı. Karan'a beğeni yağdı.

Fahriye Evcen oğlu Karan’ı paylaştı olanlar oldu! Babası Burak Özçivit gibi o da karizmatik! Sosyal medya onu konuşuyor!

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile birlikte sezonu Bodrum'da açan Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın fotoğraflarını paylaştı.

Fahriye Evcen oğlu Karan’ı paylaştı olanlar oldu! Babası Burak Özçivit gibi o da karizmatik! Sosyal medya onu konuşuyor!

Fahriye Evcen'in oğul Karan'a beğeni yağdı.

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Fahriye Evcen oğlu Karan’ı paylaştı olanlar oldu! Babası Burak Özçivit gibi o da karizmatik! Sosyal medya onu konuşuyor!

Eşi Burak Özçivit ile Bodrum'da güzel havanın tadını çıkaran Fahriye Evcen, sık sık Bodrum tatilinden fotoğraf paylaşıyor.

Fahriye Evcen oğlu Karan’ı paylaştı olanlar oldu! Babası Burak Özçivit gibi o da karizmatik! Sosyal medya onu konuşuyor!

Son olarak Evcen, 2 yaşındaki oğlu Karan'ın Bodrum'daki evlerinin bahçesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Fahriye Evcen oğlu Karan’ı paylaştı olanlar oldu! Babası Burak Özçivit gibi o da karizmatik! Sosyal medya onu konuşuyor!

Altına da "Aslan oğlum" notunu düştü. Karan'ın bahçede su hortumuyla oynadığı anlar, birkaç saat içinde yüz binlerce beğeni aldı.

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