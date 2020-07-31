Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya onu konuştu! Fahriye Evcen doğallığıyla beğeni topladı...

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan Özçivit ile çıktığı tatilde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmayı başardı. Özellikle güneşlenirken çektiği videolarla gündeme gelen Fahriye Evcen doğal ve sempatik tavırlarıyla hayranlarının beğenisini topladı. Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde araba içinde çektiği video ile ilgi çekmişti. Fahriye Evcen'den yeni bir araba pozu daha geldi. Yaptığı her paylaşıma beğeni yağan oyuncu Fahriye Evcen'in özellikle doğal güzelliğini sergilediği makyajsız hallerine adeta beğeni yağmuruna tututuyor. İşte Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in makyajsız hali...
Giriş Tarihi: 31.07.2020
08:00
Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
08:11
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