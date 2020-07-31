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Haberler Galeri Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya onu konuştu! Fahriye Evcen doğallığıyla beğeni topladı...

paylaştı onu konuştu! Fahriye Evcen doğallığıyla beğeni topladı...

eşi ve oğlu ile çıktığı tatilde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmayı başardı. Özellikle güneşlenirken çektiği videolarla gündeme gelen ve sempatik tavırlarıyla hayranlarının beğenisini topladı. Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde araba içinde çektiği video ile ilgi çekmişti. Fahriye Evcen'den yeni bir araba pozu daha geldi. Yaptığı her paylaşıma beğeni yağan oyuncu Fahriye Evcen'in özellikle doğal güzelliğini sergilediği hallerine adeta beğeni yağmuruna tututuyor. İşte 'in makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 31.07.2020 08:00 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 08:11
Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya onu konuştu! Fahriye Evcen doğallığıyla beğeni topladı...

eşi ve oğlu ile çıktığı tatilde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmayı başardı.

Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya onu konuştu! Fahriye Evcen doğallığıyla beğeni topladı...

Özellikle güneşlenirken çektiği videolarla gündeme gelen doğal ve sempatik tavırlarıyla hayranlarının beğenisini topladı.

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Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya onu konuştu! Fahriye Evcen doğallığıyla beğeni topladı...

geçtiğimiz günlerde araba içinde çektiği video ile ilgi çekmişti. Fahriye Evcen'den yeni bir araba pozu daha geldi.

Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya onu konuştu! Fahriye Evcen doğallığıyla beğeni topladı...

'in Instagram hesabından paylaştığı bu kareye kısa sürede 700 bine yakın beğeni geldi...

Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya onu konuştu! Fahriye Evcen doğallığıyla beğeni topladı...

Yaptığı her paylaşıma beğeni yağan oyuncu 'in özellikle doğal güzelliğini sergilediği hallerine adeta beğeni yağmuruna tututuyor.

Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya onu konuştu! Fahriye Evcen doğallığıyla beğeni topladı...

İşte 'in eşi 'in hali...

Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya onu konuştu! Fahriye Evcen doğallığıyla beğeni topladı...

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