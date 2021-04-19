HaberlerGaleriFahriye Evcen pazar pozlarıyla güneşi bile kıskandırdı! Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den yine çok tarz...
Giriş Tarihi: 19.04.2021 11:14Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 11:19
Fahriye Evcen pazar pozlarıyla güneşi bile kıskandırdı! Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den yine çok tarz...
Fahriye Evcen geçtiğimiz haftalarda sürpriz kareler paylaşmış yeni iş anlaşmalarıyla hayranlarını sevindirmişti. İşi için objektif karşısına geçen Fahriye Evcen eşsiz güzelliğiyle sosyal medyayı sallamıştı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen yine güzelliği ile kendine hayran bıraktı. Ardı ardına verdiği pozlara yenilerini ekleyen Fahriye Evcen pazar pozlarıyla güneşi bile kıskandırdı. Tarzını konuşturan Fahriye Evcen'e övgüler yağdı. İşte Fahriye Evcen'in yeni pozları...