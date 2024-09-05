Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
14:47
Fahriye Evcen süper lüks villasının havuzundan paylaştı! Işıltılı mayosu ile güneşi kıskandırdı!
Tatil pozlarına ara vermeden devam eden Fahriye Evcen bu defa süper lüks villalarının havuz başından paylaşımlarda bulundu. Zarafeti ve güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi. Güzel oyuncu son olarak oğulları Karan ve Kerem ile sahil paylaşımında bulunmuştu. Fahriye Evcen ışıltılı mayosu ile verdiği pozlarla güneşi bile kıskandırdı.