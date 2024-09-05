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Haberler Galeri Fahriye Evcen süper lüks villasının havuzundan paylaştı! Işıltılı mayosu ile güneşi kıskandırdı!
Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 14:47

Fahriye Evcen süper lüks villasının havuzundan paylaştı! Işıltılı mayosu ile güneşi kıskandırdı!

Tatil pozlarına ara vermeden devam eden Fahriye Evcen bu defa süper lüks villalarının havuz başından paylaşımlarda bulundu. Zarafeti ve güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi. Güzel oyuncu son olarak oğulları Karan ve Kerem ile sahil paylaşımında bulunmuştu. Fahriye Evcen ışıltılı mayosu ile verdiği pozlarla güneşi bile kıskandırdı.

Fahriye Evcen süper lüks villasının havuzundan paylaştı! Işıltılı mayosu ile güneşi kıskandırdı!

Karan ve Kerem adında 2 erkek avladı olan Evcen, tatil pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Fahriye Evcen süper lüks villasının havuzundan paylaştı! Işıltılı mayosu ile güneşi kıskandırdı!

Güzel oyuncu son olarak oğulları Karan ve Kerem ile sahil paylaşımında bulunmuştu.

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Fahriye Evcen süper lüks villasının havuzundan paylaştı! Işıltılı mayosu ile güneşi kıskandırdı!

Zarafeti ve güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Fahriye Evcen süper lüks villasının havuzundan paylaştı! Işıltılı mayosu ile güneşi kıskandırdı!

Tatil pozlarına ara vermeden devam eden Fahriye Evcen bu defa süper lüks villalarının havuz başından paylaşımlarda bulundu.

Fahriye Evcen süper lüks villasının havuzundan paylaştı! Işıltılı mayosu ile güneşi kıskandırdı!

Fahriye Evcen ışıltılı mayosu ile verdiği pozlarla güneşi bile kıskandırdı.

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