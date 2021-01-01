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Haberler Galeri Fahriye Evcen'den ardı ardına yeni pozlar! Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in oğlu Karan Özçivit annesinden rol çaldı!

'den ardı ardına yeni pozlar! Güzel oyuncu Özçivit annesinden rol çaldı!

ile 'in aşkı dizi setinde başlayıp nikah masasına taşınmıştı. 2017 yılında hayatlarını birleştiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evliliklerini oğulları Karan'ın doğumu ile taçlandırmıştı. Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan da en az anne babası kadar ünlü. oldukça seven Fahriye Evcen oğlu Karan ile olan pozlarına yenisini ekledi. Doğal güzelliğiyle büyüleyen ile olan paylaşımına beğeni yağdı. İşte Fahriye Evcen ile oğlu Karan Özçivit'in kalp ısıtan pozları...

Giriş Tarihi: 01.01.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 11:36
Fahriye Evcen'den ardı ardına yeni pozlar! Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in oğlu Karan Özçivit annesinden rol çaldı!

ile 'in aşkı dizi setinde başlayıp nikah masasına taşınmıştı. 2017 yılında hayatlarını birleştiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evliliklerini oğulları Karan'ın doğumu ile taçlandırmıştı.

Fahriye Evcen'den ardı ardına yeni pozlar! Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in oğlu Karan Özçivit annesinden rol çaldı!

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan ile 'in oğulları Karan da en az anne babası kadar ünlü.

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Fahriye Evcen'den ardı ardına yeni pozlar! Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in oğlu Karan Özçivit annesinden rol çaldı!

oldukça seven oğlu Karan ile olan pozlarına yenisini ekledi.

Fahriye Evcen'den ardı ardına yeni pozlar! Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in oğlu Karan Özçivit annesinden rol çaldı!

İşte 'in eşi ile oğlu Karan Özçivit'in kalp ısıtan pozları...

Fahriye Evcen'den ardı ardına yeni pozlar! Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in oğlu Karan Özçivit annesinden rol çaldı!

Doğal güzelliğiyle büyüleyen 'in oğlu Karan ile olan paylaşımına beğeni yağdı.

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