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Haberler Galeri Fahriye Evcen'den çok konuşulacak yeni pozlar! Fahriye Evcen fotoğraf çekiminden paylaştı...

'den çok konuşulacak yeni pozlar! Fahriye Evcen fotoğraf çekiminden paylaştı...

Uzun süredir sadece ailesi ve kendinin özel anlarını paylaşan 'den sürpriz kareler geldi. İşi için objektif karşısına geçen Fahriye Evcen eşsiz güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Kuruluş Osman'ın yıldızı 'in eşi Fahriye Evcen yine güzelliği ile baş döndürdü. Ardı ardına verdiği pozlara yenilerini ekleyen Fahriye Evcen'in ekranlara dönüşü muhteşem olacağa benziyor. Fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in yeni karelerine beğeni yağdı. İşte ...

Giriş Tarihi: 27.03.2021 17:39 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 17:41
Fahriye Evcen'den çok konuşulacak yeni pozlar! Fahriye Evcen fotoğraf çekiminden paylaştı...

Uzun süredir sadece ailesi ve kendinin özel anlarını paylaşan 'den sürpriz kareler geldi. İşi için objektif karşısına geçen Fahriye Evcen eşsiz güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

Fahriye Evcen'den çok konuşulacak yeni pozlar! Fahriye Evcen fotoğraf çekiminden paylaştı...

Kuruluş Osman'ın yıldızı 'in eşi yine güzelliği ile baş döndürdü.

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Fahriye Evcen'den çok konuşulacak yeni pozlar! Fahriye Evcen fotoğraf çekiminden paylaştı...

Ardı ardına verdiği pozlara yenilerini ekleyen 'in ekranlara dönüşü muhteşem olacağa benziyor.

Fahriye Evcen'den çok konuşulacak yeni pozlar! Fahriye Evcen fotoğraf çekiminden paylaştı...

İşte 'in yeni pozları...

Fahriye Evcen'den çok konuşulacak yeni pozlar! Fahriye Evcen fotoğraf çekiminden paylaştı...

Fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçen 'in yeni karelerine beğeni yağdı.

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