Fahriye Evcen'den evinin bahçesinde yeni paylaşım! Hadi yaz gelsin diyen Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu...

Uzun süredir sadece ailesi ve kendinin özel anlarını paylaşan Fahriye Evcen geçtiğimiz haftalarda sürpriz kareler paylaşmış yeni iş anlaşmalarıyla hayranlarını sevindirmişti. İşi için objektif karşısına geçen Fahriye Evcen eşsiz güzelliğiyle sosyal medyayı sallamıştı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen yine güzelliği ile baş döndürdü. Ardı ardına verdiği pozlara yenilerini ekleyen Fahriye Evcen bu defa evinin bahçesinden paylaşımda bulundu. "Hadi yaz gelsin" notunu düştüğü paylaşımında fltre kullanan Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı. İşte Fahriye Evcen'in yeni pozları...