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Haberler Galeri Fahriye Evcen'den evinin bahçesinde yeni paylaşım! "Hadi yaz gelsin" diyen Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu...
Giriş Tarihi: 18.04.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 10:01

'den evinin bahçesinde yeni paylaşım! "Hadi yaz gelsin" diyen Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu...

Uzun süredir sadece ailesi ve kendinin özel anlarını paylaşan geçtiğimiz haftalarda sürpriz kareler paylaşmış yeni iş anlaşmalarıyla hayranlarını sevindirmişti. İşi için objektif karşısına geçen Fahriye Evcen eşsiz güzelliğiyle sosyal medyayı sallamıştı. 'in eşi Fahriye Evcen yine güzelliği ile baş döndürdü. Ardı ardına verdiği pozlara yenilerini ekleyen Fahriye Evcen bu defa evinin bahçesinden paylaşımda bulundu. "Hadi yaz gelsin" notunu düştüğü paylaşımında fltre kullanan Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı. İşte ...

Fahriye Evcen'den evinin bahçesinde yeni paylaşım! Hadi yaz gelsin diyen Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu...

Uzun süredir sadece ailesi ve kendinin özel anlarını paylaşan geçtiğimiz haftalarda sürpriz kareler paylaşmış yeni iş anlaşmalarıyla hayranlarını sevindirmişti.

Fahriye Evcen'den evinin bahçesinde yeni paylaşım! Hadi yaz gelsin diyen Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu...

İşi için objektif karşısına geçen eşsiz güzelliğiyle sosyal medyayı sallamıştı.

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Fahriye Evcen'den evinin bahçesinde yeni paylaşım! Hadi yaz gelsin diyen Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu...

'in eşi yine güzelliği ile baş döndürdü.

Fahriye Evcen'den evinin bahçesinde yeni paylaşım! Hadi yaz gelsin diyen Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu...

Ardı ardına verdiği pozlara yenilerini ekleyen bu defa evinin bahçesinden paylaşımda bulundu. İşte ...

Fahriye Evcen'den evinin bahçesinde yeni paylaşım! Hadi yaz gelsin diyen Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu...

"Hadi yaz gelsin" notunu düştüğü paylaşımında fltre kullanan kendine hayran bıraktı.

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