Fahriye Evcen'den oğlu Karan ile tatil pozu! Minik Karan annesinden rol çaldı!

Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fahriye Evcen yer aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde tekne pozları ile kendine hayran bırakmıştı. Fahriye Evcen'den yeni pozlar geldi. Fahriye Evcen oğlu Karan ile verdiği tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. mayosu ile poz veren Fahriye Evcen'in sıfır makyaj hali dikkat çekti. Doğal güzelliğini konuşturan Fahriye Evcen'in makyajsız haline övgüler yağdı... Öte yandan sevimli halleri ile ilgi odağı olan minik Karan'ın keyifli hallerine Fahriye Evcen'in hayranlarından yorumlar geldi...